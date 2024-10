A$AP Rocky vstupuje do futbalového sveta. Plánuje kúpu anglického klubu za 18 miliónov eur

Raper sa chystá kúpiť klub v štvrtej lige Tranmere Rovers a priniesť novú éru pre anglický futbal.

Raper A$AP Rocky sa údajne chystá kúpiť futbalový klub EFL Tranmere Rovers za niekoľko miliónov eur. Ide o klub, ktorý hrá v League Two, čo je štvrtá liga anglického futbalu. Hodnota obchodu je odhadovaná na 15 miliónov libier (18 miliónov eur), informuje ITV News. Rocky je súčasťou investičnej skupiny, ktorá plánuje získať až 80 % podiel v klube.

Ak sa kúpa uskutoční, špekuluje sa o možnosti vytvorenia dokumentárneho seriálu, kde by Rocky a možno aj Rihanna navštevovali zápasy na štadióne Prenton Park. Tento marketingový prístup má zvýšiť povedomie o klube a využiť celebritné prepojenia na jeho propagáciu. 36-ročný raper však nie je prvý, ktorý by urobil takýto krok.

The Mirror pripomína, že vo februári 2021 kúpili hollywoodski herci Ryan Reynolds a Rob McElhenney futbalový klub Wrexham, prezývaný taktiež aj „The Dragons“. Odvtedy dvojica investovala do klubu veľa financií, čím pomohla klubu postúpiť z National League (piata úroveň anglického futbalu) do League One (tretia úroveň).

Okrem toho vytvorili úspešný dokumentárny seriál Welcome to Wrexham, ktorý sleduje ich cestu ako majiteľov klubu a proces, ako sa snažia rozvíjať klub na medzinárodnej úrovni a posilniť jeho postavenie. Práve tento seriál inšpiroval Rockyho.