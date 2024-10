Okrem toho, že je dizajnový, je aj funkčný.

V septembri roku 2026 by sa mala pozrieť na Mesiac prvá žena. V stredu v Miláne predstavili jej jedinečný skafander. Na svoju cestu sa oblečie do outfitu značky Prada.

Skafander má jednoduchý dizajn, ktorý je doplnený o jemné červené pásiky. Ako píše magazín Hello Fashion, dizajnéri mysleli aj na jeho funkčnosť. Je vyrobený z materiálu, ktorý chráni pred extrémnymi teplotami. Misia sa volá Artemis 3 a mala by trvať 30 dní. Na palube by mali byť celkovo štyri osoby.

Na Mesiac sa podarilo ľuďom dostať naposledy pred viac ako 50 rokmi. Misia sa vtedy volala Apollo 17 a konala sa v decembri 1972. Organizovali ju astronauti zo Spojených štátov.