Za vstup do Veľkej Británie bude po novom poplatok. Výnimku má len jedna krajina

Cestovanie sa stáva čoraz drahším. Krajiny prichádzajú s novými poplatkami, ktoré môžu výrazne zvýšiť náklady na zahraničné dovolenky.

Spojené kráľovstvo zavádza nový systém elektronickej cestovnej autorizácie (ETA), ktorý sa čoskoro bude týkať väčšiny krajín, informuje TimeOut. Tento poplatok, stanovený na 10 libier (v prepočte takmer 12 eur), sa bude vyžadovať od osôb, ktoré nemajú víza. Od novembra sa najprv začne vzťahovať na občanov USA a následne sa v priebehu roka 2025 rozšíri aj na ostatné krajiny vrátane krajín EÚ. Jediná krajina, ktorá bude mať výnimku, je Írsko.

V súčasnosti systém ETA platí pre cestujúcich z Bahrajnu, Kuvajtu, Ománu, Kataru, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov.

Ministerka vnútra Yvette Cooper objasnila, že tento systém pomôže UK získať informácie o tom, kto do krajiny cestuje. „Keď bude systém ETA úplne zavedený, zaplní súčasnú medzeru v predbežných povoleniach a umožní nám po prvýkrát získať komplexný prehľad o tých, ktorí cestujú do Spojeného kráľovstva,“ uviedla.

Zahrnutie krajín EÚ do tohto systému je dôsledkom Brexitu, no podobné systémy nie sú vo svete novinkou. Napríklad USA zaviedli systém ESTA už v roku 2009, kde poplatok stojí okolo 19 eur. Poplatky budú musieť od budúceho roka platiť aj cestovatelia z krajín, ktoré nepatria do Európskej únie.