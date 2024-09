"Boh chaosu" sa blíži k Zemi. Obávaný asteroid vraj dorazí v piatok trinásteho

Asteroid s názvom Boh chaosu má teraz vyššiu pravdepodobnosť, že v rokoch 2029 až 2036 zasiahne Zem. Ide však len o relatívne malý objekt a nemal by mať ničivé následky.

Ukázal to článok uverejnený v časopise The Planetary Science Journal, na ktorý upozornil napríklad Ladbible.

Čo teda čaká nás, pozemšťanov? Oficiálny názov asteroidu je 99942 Apophis, nesie teda meno egyptského bodu skazy a chóru. To už spôsobuje aj vedcom. Najnovšie výpočty ukázali, že pravdepodobnosť jeho dopadu na Zem je vyššia, ako sa doteraz predpokladalo.

Asteroid s dĺžkou 304 metrov váži ťažko predstaviteľných 1 000 mega ton. Pôvodne sa predpokladalo, že našu planétu minie 13. apríla 2029, čo stále vhodne pripadá na piatok.

Podľa nových výpočtov však môže dráhu asteroidu skrížiť iný vesmírny objekt. To by mohlo zmeniť jeho trajektóriu tak, že by skutočne narazil do Zeme.

Aby sa to však stalo, musel by rušivý objekt merať približne 3,4 metra, čo si ľahko predstavíte ako klavír. A vedci si nemyslia, že by ich bolo vo vesmíre až tak veľa. Takže pravdepodobnosť, že sa to stane, odhadujú len na 2,7 %, takže si možno môžeme vydýchnuť.