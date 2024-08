Zo Slovenska odchádza do zahraničia za prácou množstvo mladých ľudí. Najčastejšie smerujú na západ s vidinou lepšieho života a vyššieho platu. Málokedy však počuješ o tých, ktorí sa rozhodnú odísť do Poľska. Takým príkladom je Peter, ktorý je vo Varšave.

Niekto stále vidí Poľsko ako krajinu obchodníkov a špekulantov, čo sme mohli zažiť na trhovisku neďaleko našich hraníc.

Iní ľudia si zas povedia, že Poliaci sú národ, ktorý nájdeš vlastne kdekoľvek na svete. Nech sú dohady a historky akékoľvek, pravdou je, že Poľsko a jeho mestá sú dnes kvalitným miestom na život, čo dokazuje aj popredné umiestnenie vo viacerých prestížnych rebríčkoch.

V tomto článku si prečítaš: Prečo si Peter vybral Varšavu.

Koľko tam platí nájomné.

Aké sú ceny v meste.

O tom, ako sa žije v modernej poľskej metropole, sme sa rozprávali s Peťom, mladým Slovákom, ktorý sa po Erazme a stáži rozhodol, že bude žiť práve tam.

Aké je leto vo Varšave?

Skvelé. Keď som bol naposledy na Slovensku, bolo tam fakt horúco a dusno. Vo Varšave to je mierne inak. Neviem, či je to tým, že sme severnejšie, alebo tým, že vo Varšave je skutočne veľa parkov. Mesto sa dalo na cestu toho, že chcú centrum a okolie pretvoriť na miesto pre ľudí a je tu dosť zelene, čo pravdepodobne napomáha zmierňovať teplú klímu. Viem to na základe toho, že sám bývam v centre mesta. Je tu veľmi živo, usporadúva sa tu množstvo koncertov, podujatí a festivalov. Veľmi zaujímavé sú oslavy varšavského povstania v auguste. Nazýva sa to tzv. hodina "V", keď v jeden moment celé mesto zastane a nechodí ani hromadná doprava a všetci si pripomínajú povstanie.

Zdroj: Archív respondenta Petra

Aktuálne na sociálnych sieťach trendujú prímorské destinácie na severe Poľska. Dovolenkujú v lete domáci primárne pri svojom mori?

Vôbec, ide skôr o každého osobnú preferenciu. Sú takí, ktorým stačí dovolenka v Poľsku, iní zas idú radi do Grécka, Talianska a podobne. Poliaci sú super v tom, že stále majú chuť niekam chodiť a niečo nové spoznávať. Sú silní vlastenci, no zas nie natoľko, aby si odopierali dovolenku v zahraničí. (smiech)

Čo robíš vo Varšave?

Dostal som cez LinkedIn pracovnú ponuku do nadnárodného korporátu ako dátový analytik. Varšavu som si zamiloval ešte počas študentského programu Erazmus. Vždy som vedel, že si chcem vyskúšať život v zahraničí. Sám dobre vieš, že život v zahraničí ťa naučí nové skills a prinúti ťa správať sa inak, ako by si žil možno doma.

Zdroj: Archív respondenta Petra

Bola to teda tvoja hlavná motivácia odísť práve do Poľska?

Určite, no zároveň som mal naozaj Varšavu ako moje obľúbené mesto. Strávil som tu najprv 6 mesiacov v roku 2022, kedy som ako erazmák študoval na varšavskej univerzite odbor politické vedy a medzinárodné vzťahy. Potom som sa sem vrátil na stáž a teraz som sa opäť vrátil z dôvodu pracovnej ponuky. Varšava ako mesto sa všeobecne prudko rozvíja a napreduje, pričom je dopyt aj po Slovákoch.

Nelákali ťa iné štáty, možno viac na západ?

Vieš čo, že ani nie. Poľsko ekonomicky rastie a ja som cítil potenciál, ktorý je v tejto krajine. Preto som sa rozhodol ostať práve tu. Aktuálne som vo Varšave od februára, no ak zrátam všetky moje pobyty tu, tak sa dostávame možno aj na rok a pol života v tomto meste.

S Poliakmi sme si v mnohých veciach podobní. Našiel si však niečo, čo ťa na Varšave zaskočilo?

Najviac ma prekvapilo to, ako majú radi Slovákov. Keď som sa niekde zoznámil s domácimi a povedal som, že som Slovák, boli nadšení. Nezabudli mi však pripomenúť, že máme u nás riadne draho. (smiech)

Slováci vidia Poliakov často ako obchodníkov a vyjednávačov. Je to len mýtus, alebo sa s tým stretávaš aj vo Varšave?