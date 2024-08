Na vystúpenia chodí svojho manžela podporiť, nie špehovať. Žiarlivosť si v ich vzťahu miesto nenašla.

Dáša a Matúš sú vo vzťahu 11 rokov a svoje áno si povedali pred piatimi. Zoznámili sa v Banskej Bystrici na diskotéke v Ministry of Fun a odvtedy tvoria nerozlučnú dvojku. Svoj vzťah opisujú ako krásny, založený na dôvere a láske.

A to aj napriek tomu, že Matúš má nezvyčajné povolanie. So striptízom, alebo gogo tancovaním na diskotékach začal už predtým, ako sa s Dášou spoznali. Jeho manželka ho v tomto hobby absolútne podporuje a nás zaujímalo, ako ich vzťah vyzerá.

V rozhovore ti manželia prezradia, ako vnímajú Matúšove povolanie, čo na to hovorí okolie a rodina a čo by odkázali ostatným ľuďom.

Z tancovania hore bez to prešlo do zábavy aj dole bez.

Zoznámili ste sa na diskotéke. Bola to láska na prvý pohľad?

Dáša: Láska na prvý pohľad to nebola, ale začali sme si písať, potom to začalo iskriť a bol z toho vzťah.

Matúš: Už sme v tom čase mali nejaké vzťahy prežité a obaja sme vedeli, čo chceme od života. Lásku na prvý pohľad sme nechávali bokom, skôr to bola láska na zdravý rozum. Sadli sme si hodnotovo.

Matúš, kedy si začal so striptízom?

Matúš: Ešte predtým, ako to poviem, by som rád povedal, že toto moje povolanie nie je hlavné, iba vedľajšie a beriem to viac ako hobby.

Už keď sme sa zoznámili s Dášou, začínal som ako gogo tanečník na diskotékach. No a potom, ruka v ruke, to prešlo z tancovania hore bez do zábavy aj dole bez (smiech).

O povolaní vie Matúšova rodina a naši najbližší priatelia.

Dáša chodí jej partnera podporovať na vystúpenia. Zdroj: Dáša

Vedia vaši blízki a rodina o tvojom hobby?

Matúš: Keď sa na to niekto vyslovene opýta, nemám problém o tom rozprávať. Keď nie, nemám potrebu to v konverzácii len tak vyťahovať. Mám to tak napríklad aj s cvičením, keď sa niekto spýta na detaily a chce vedieť nejaké zaujímavosti, alebo rady, tak rád poviem.

Keď sa niekto opýta na voľnočasové aktivity, alebo ma videl niekde na plagáte, alebo sa dopočul, nemám problém povedať pravdu.

Dáša: O jeho povolaní vie z rodiny Matúšova mamina, moja svokra. Vedia to aj naši najbližší priatelia. Všetci sú s tým stotožnení a nijak to neriešia. My sme takí, že nerozprávame veľa o našom súkromí, nielen o zamestnaní, ale tak celkovo.

Nerozoberáme to zbytočne s ľuďmi, avšak, ak sa niekto na rovinu opýta, netajíme to. Keby prišla nejaká kritika, pravdepodobne by sme si z toho nerobili ťažkú hlavu.