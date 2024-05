Učiteľskou osobnosťou Slovenska sa stala mladá učiteľka Michaela Babejová. Porotu očarila svojím výnimočným prístupom k žiakom

Tento rok kra─żuj├║ oceneniu U─Źite─żsk├í osobnos┼ą Slovenska ┼żeny.

U─Ź├ş deti empatii, povzbudzuje ich k radosti z u─Źenia a vytv├íra pre ne v ┼íkole bezpe─Źn├ę prostredie. Laure├ítkou hlavnej ceny U─Źite─żsk├í osobnos┼ą Slovenska sa stala u─Źite─żka 1. stup┼ła na Z├íkladnej ┼íkole s materskou ┼íkolou M. R. ┼átef├ínika v Budim├şre Michaela Babejov├í, ktor├í zaujala porotu spomedzi 10 finalistov. Po─Źas sl├ívnostn├ęho galave─Źera sa odovzd├ívala aj Cena verejnosti a Cena Zast├║penia Eur├│pskej komisie. Obe si prevzala u─Źite─żka z Liptovsk├ęho Mikul├í┼ía Eva Radi─Źov├í.

Obe laure├ítky Michaela Babejov├í aj Eva Radi─Źov├í s├║ u─Źite─żkami na 1. stupni z├íkladnej ┼íkoly. Odborn├║ porotu tvoren├║ vzdel├ívac├şmi expertmi zaujali predov┼íetk├Żm svoj├şm ─żudsk├Żm pr├şstupom a empatiou.

ÔÇ×Ich v├Żnimo─Źnos┼ą spo─Ź├şva v schopnosti vytvori┼ą u─Źebn├ę prostredie, kde sa deti c├ştia dobre, te┼íia sa na ┼íkolu a v─Ćaka tomu s├║ plne otvoren├ę u─Źebn├ęmu procesu a dok├í┼żu absorbova┼ą vedomosti s v├Ą─Ź┼íou ─żahkos┼ąou. Okrem p├şsania a ─Ź├ştania ich u─Źia po─Ź├║va┼ą sa navz├íjom, spolupracova┼ą, adekv├ítne reagova┼ą na konflikty a ich rie┼íenie, komunikova┼ą a vci┼ąova┼ą sa do in├Żch. S├║ to zru─Źnosti nevyhnutn├ę pre spokojn├Ż ┼żivot, ale aj┬áosobnostn├ę n├ívyky, ktor├ę tieto u─Źite─żky u─Źia vlastn├Żm pr├şkladom,ÔÇť vyjadrila sa jedna z organiz├ítoriek ocenenia, mana┼ż├ęrka Komensk├ęho in┼ítit├║tu a v├Żkonn├í riadite─żka mimovl├ídnej organiz├ície CEEV ┼Żivica Zuzana Laba┼íov├í.

Zdroj: U─Źite─żsk├í osobnos┼ą Slovenska

Pod─ża porotkyne a hlavnej ┼íkolskej in┼ípektorky Al┼żbety ┼átofkovej Dianovskej vn├şmaj├║ obidve u─Źite─żky svojich ┼żiakov v kontexte ich radost├ş a starost├ş. ÔÇ×Inkl├║ziou je popretk├ívan├í ich dennodenn├í ─Źinnos┼ą v ┼íkole a aj v be┼żnom ┼żivote. Rozv├şjaj├║ potenci├íl ka┼żd├ęho die┼ąa┼ąa,ÔÇť poznamenala Dianovsk├í.

V porote tento rok nech├Żbal ani minuloro─Źn├Ż laure├ít hlavnej ceny U─Źite─żsk├í osobnos┼ą Slovenska Rastislav O─Źen├í┼í. ÔÇ×Michaela aj Eva maj├║ spolo─Źn├ę to, ─Źo v s├║─Źasnosti tak ve─żmi v ┼íkolstve ch├Żba ÔÇô neskuto─Źn├║ d├ívku ─żudskosti aj schopnos┼ą s ─Źlove─Źinou pracova┼ą. V dne┼ínej instantnej dobe umelej inteligencie, neistoty a rozdelenia v spolo─Źnosti je pre m┼ła pr├íve toto n├ídejou, ┼że zostaneme ─żu─Ćmi a dok├í┼żeme spolo─Źne v tejto krajine existova┼ą,ÔÇť zd├┤raznil O─Źen├í┼í.

ÔÇ×Z ich vyu─Źovania c├şti┼ą zmysluplnos┼ą a potrebu ├şs┼ą do h─║bky vec├ş. V tomto nastaven├ş vedia by┼ą ve─żmi n├íkazliv├ę a to sa pren├í┼ía na ich ┼żia─Źky a ┼żiakov. Neboja sa t├ęm, ktor├ę by in├ş u─Źitelia rad┼íej nerie┼íili ÔÇô dot├Żkaj├║ sa re├ílnych potrieb det├ş a pr├íve preto s├║ ve─żmi aktu├ílne a┼ż nad─Źasov├ę v tom, ─Źo robia. Ve─żmi sa mi p├í─Źi, ┼że vyu─Źuj├║ v t├ęmach a projektoch, ─Ź├şm pripravuj├║ ┼żiakov na ┼żivot, ktor├Ż sa tie┼ż odohr├íva ÔÇÜprojektovoÔÇś a vo viacer├Żch vrstv├ích naraz,ÔÇť dodal.

Pri u─Źen├ş jej pom├íha Pippi Dlh├í Pan─Źucha

─îerstv├í laure├ítka ceny U─Źite─żsk├í osobnos┼ą Slovenska Michaela Babejov├í sa sna┼ż├ş n├íjs┼ą cestu ku ka┼żd├ęmu ┼żiakovi a ┼żia─Źke. Pom├íha si pri tom pr├şbehom Pippi Dlhej Pan─Źuchy, s ktorou sa dok├í┼że ve─ża det├ş ─żahko stoto┼żni┼ą.

ÔÇ×Pippi m├í hlavu pln├║ v├Żborn├Żch n├ípadov a srdce tak├ę ve─żk├ę a dobr├ę, ┼że by sa do┼ł vo┼íiel cel├Ż svet. Pova┼żujem ju za ve─żmi inkluz├şvnu postavu. Aj svoj├şm nekonven─Źn├Żm vzh─żadom (farebn├ę oble─Źenie pln├ę z├íplat, ry┼íav├ę vlasy, pehy) svetu ukazuje prav├ę hodnoty a z det├ş v na┼íej triede sa tak ka┼żd├Żm d┼łom st├ívaj├║ samostatnej┼íie, starostlivej┼íie, zodpovednej┼íie, rozh─żadenej┼íie bytosti s otvorenou mys─żou,ÔÇť skon┼ítatovala.

Z├íle┼ż├ş jej aj┬ána tom, aby ka┼żd├ę die┼ąa v triede za┼żilo ├║spech, aby malo samo zo seba dobr├Ż pocit a aby r├ístla jeho sebad├┤vera. ÔÇ×Moj├şm cie─żom je n├íjs┼ą, v ─Źom jednotliv├ę deti vynikaj├║, a uk├íza┼ą to aj im samotn├Żm ÔÇô ─Źi je to trpezlivos┼ą, starostlivos┼ą a z├íujem o druh├Żch, dobr├í pozornos┼ą, priate─żsk├ę spr├ívanie, iniciat├şva, manu├ílne zru─Źnosti, v├Żtvarn├Ż, hudobn├Ż alebo ┼íportov├Ż talent. Die┼ąa si zvn├║tor┼łuje to, ─Źo ─Źasto po─Ź├║va. A to stme─żuje i kolekt├şv. Ak sa die┼ąa c├şti prijat├ę, prij├şma i ostatn├Żch,ÔÇť zd├┤raznila Babejov├í.

T├íto mlad├í pedagogi─Źka m├íva s de┼ąmi ka┼żdodenn├ę rann├ę komunitn├ę kruhy, vedie s nimi denn├şk em├│ci├ş, u─Ź├ş v blokoch, vyu┼ż├şva rovesn├şcke vzdel├ívanie a ─Ćal┼íie inovat├şvne techniky. P├ş┼íe blog a svoje sk├║senosti sa sna┼ż├ş odovzd├íva┼ą aj in├Żm pedag├│gom a pedagogi─Źk├ím.

Zdroj: U─Źite─żsk├í osobnos┼ą Slovenska

Cenu verejnosti z├şskala s 4 734 hlasmi (z celkov├ęho po─Źtu 13 464 hlasov) Eva Radi─Źov├í, ktor├í je u─Źite─żkou 1. stup┼ła na Z├íkladnej ┼íkole M├írie R├ízusovej-Mart├íkovej v Liptovskom Mikul├í┼íi. Ocenila ju aj odborn├í porota Cenou Zast├║penia Eur├│pskej komisie.

Stres ┼żiakom neprospieva

Eva Radi─Źov├í sa sna┼ż├ş svojich ┼żiakov a ┼żia─Źky osobnostne rozv├şja┼ą vytvoren├şm bezpe─Źn├ęho a podnetn├ęho prostredia v triede. ┼Żiaci sa pod─ża nej ve─ża nenau─Źia, ak s├║ v prive─żkom strese alebo sa nie─Źoho boja.

ÔÇ×Nesna┼ż├şm sa o dokonalos┼ą ani to nevy┼żadujem od svojich ┼żiakov. U─Ź├şm ich pracova┼ą aj so slab├Żmi str├ínkami, by┼ą v┼í├şmav├Ż k sebe, svojmu okoliu, komunite. Nosn├ę piliere mojej pr├íce s├║: u─Źi┼ą ┼żiakov, aby preberali zodpovednos┼ą za svoju pr├ícu, za svoje u─Źenie, seba i svoje okolie, vytv├íra┼ą pr├şle┼żitosti, v├Żzvy, kde sa u─Źia pl├ínova┼ą, organizova┼ą, dodr┼żiava┼ą term├şny, pracova┼ą v t├şme, spolupracova┼ą, komunikova┼ą. Ka┼żd├ę r├íno za─Ź├şname rann├Żm kruhom, bez ktor├ęho si to ┼żiaci nevedia u┼ż ani predstavi┼ą,ÔÇť pribl├ş┼żila Radi─Źov├í.

Po─Źas rann├ęho kruhu deti dost├ívaj├║ pr├şle┼żitos┼ą vyjadri┼ą svoje pocity, potreby, u─Źia sa po─Ź├║va┼ą sa navz├íjom, u─Źia sa, ─Źo je to by┼ą empatick├Ż, prejavi┼ą s├║cit, a to bez posudzovania a sk├íkania do re─Źi. ÔÇ×Diskusia, tvorba ot├ízok, pojmov├ę mapy, h─żadanie odpoved├ş ÔÇô to v┼íetko je s├║─Źas┼ąou procesu u─Źenia sa v na┼íej triede,ÔÇť vysvet─żuje Radi─Źov├í.

T├ęmou tohto ro─Źn├şka bol wellbeing u─Źite─żov a ┼żiakov. ÔÇ×Som rada, ┼że t├ęma du┼íevn├ęho zdravia sa dost├íva do popredia ako d├┤le┼żit├í oblas┼ą form├ílneho vzdel├ívania. V praxi sa stret├ívame s n├írastom po─Źtu pr├şpadov sebapo┼íkodzovania, ├║zkost├ş, depresi├ş mlad├Żch ─żud├ş, ale aj pr├şpadov ┼íikany. V┼íetky tieto faktory je v prvom rade potrebn├ę pomenova┼ą a n├ísledne vytv├íra┼ą v ┼íkol├ích bezpe─Źn├Ż priestor a budova┼ą vz├íjomn├║ v┼í├şmavos┼ą a empatiu, aby sme vedeli pred├şs┼ą a podchyti┼ą ┼żia─Źky a ┼żiakov, ktor├ş si prech├ídzaj├║ ┼ąa┼żk├Żm obdob├şm, a poskytn├║┼ą im v─Źasn├║ pomoc,ÔÇť vysvetlila Laba┼íov├í.

Zdroj: U─Źite─żsk├í osobnos┼ą Slovenska

Dodala, ┼że o to sa sna┼ż├ş aj┬áiniciat├şva #na─Ź├║vajmesi. Wellbeingu sa v posledn├Żch rokoch venovala aj ┼ít├ítna ┼íkolsk├í in┼ípekcia a ministerstvo ┼íkolstva zaradilo du┼íevn├ę zdravie ako jednu zo svojich prior├şt. Wellbeing ┼żiakov aj u─Źite─żov je koniec koncov nevyhnutnou podmienkou pre rast, u─Źenie a nap─║┼łanie svojho potenci├ílu.

Odborn├í porota vyberala z fin├ílovej desiatky, v ktorej bolo 8 ┼żien a 2 mu┼żi poch├ídzaj├║ci z r├┤znych regi├│nov Slovenska. Ich v├Żberu prech├ídzalo semifin├íle, v ktorom bolo 30 finalistov. Celkovo bolo do tohto ro─Źn├şka prihl├ísen├Żch 1490 nomin├íci├ş, pri─Źom platn├Żch prihl├í┼íok bolo 152. Mnoh├ę pedagogi─Źky a pedag├│govia boli toti┼ż nominovan├ş nieko─żkokr├ít ÔÇô najm├Ą t├ş, ktor├ş s├║ medzi ┼żiakmi mimoriadne ob─ż├║ben├ş. Najviac nomin├íci├ş pritom pri┼ílo z Bratislavsk├ęho kraja, ale dobr├ę zast├║penie mali aj ostatn├ę regi├│ny Slovenska. Zo 152 platn├Żch prihl├í┼íok bolo 27 mu┼żov.

Global Teacher Prize jej medzin├írodn├ę ocenenie, ktor├ę sp├íja komunitu in┼ípirat├şvnych pedag├│gov z cel├ęho sveta. Na Slovensku je jeho licencovanou s├║─Źas┼ąou ocenenie U─Źite─żsk├í osobnos┼ą Slovenska. Zastre┼íuj├║ ho mimovl├ídna neziskov├í organiz├ícia CEEV ┼Żivica a Komensk├ęho in┼ítit├║t. Ocenenie sa kon├í pod z├í┼ítitou Ministerstva ┼íkolstva, v├Żskumu, v├Żvoja a ml├íde┼że SR a Zast├║penia Eur├│pskej komisie na Slovensku. Ocenenie U─Źite─ż Slovenska m├┤┼żeme organizova┼ą v─Ćaka dlhoro─Źnej podpore Nada─Źn├ęho fondu Slovak Telekom a FinQ.