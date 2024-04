Aerolinka pre psy? Neuveríš, koľko stojí jedna letenka

BARK, spoločnosť predávajúca psie hračky a príslušenstvo, sa rozhodla výrazne zmeniť a spríjemniť cestovanie so štvornohými kamarátmi. Minulý týždeň oznámila, že spúšťa svoju aerolinku BARK Air.

Podľa magazínu Forbes sa aerolinka snaží uprednostniť predovšetkým pohodlie psích turistov, ktorých presun je v rámci bežných komerčných letov často komplikovaný. „Keď sme v roku 2011 spustili spoločnosť BARK, mali sme za úlohu narušiť priestor pre psov a vytvoriť produkty pre ne aj pre ľudí. Sme nadšení, že môžeme využiť poznatky, ktoré sme sa za tie roky naučili, a priniesť psom super zážitok,“ uviedol spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti.



Prvé lety by sa mali uskutočniť 23. mája, a to na trase New York – Los Angeles a New York – Londýn. Cestujúci si pred odletom budú môcť vychutnať jedlo od šéfkuchára, zatiaľ čo psy budú mať k dispozícii bohatý výber maškŕt. Domáci miláčikovia budú dokonca vybavení chráničmi sluchu a bundami, pričom letenky za jedného psa a jeho majiteľa sa pohybujú medzi 5,6 tisíca až 7,5 tisíca eur.

Introducing BARK Air: A 100% totally real airline for dogs. We're dog people, and we are tired of there being no truly dog-friendly options when it comes to air travel.

Now booking the best-in-class dog focused flight imaginable at https://t.co/eZqVYMC5W3 pic.twitter.com/bzcY2rSO4h