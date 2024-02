Clarkson na Slovensku či dokument o Einsteinovi. 5 tipov na tie najlepšie novinky (nielen) na Netflixe

Hoci sú medzi nami takí, ktorí sú schopní pozerať jeden seriál stále dookola, niekedy neuškodí ozvláštniť si svoju paletu.

Pre všetkých seriálových a filmových fanúšikov prinášame výber toho najlepšieho, čo sa za posledné obdobie objavilo na streamovacích platformách. Tie predstavili dokument, reality šou či sci-fi drámu.

Einstein a bomba

Tento dokument zobrazuje osud jedného z najväčších géniov všetkých čias po úteku z nacistického Nemecka. Spracováva archívne zábery, kde zaznejú aj jeho vlastné slová. Dokumentu nechýba ani historický kontext, v ktorom je možné pozorovať súperenie nacistov a spojencov počas vynálezu atómovej bomby. Film je už od piatku dostupný na platforme Netflix aj s českými titulkami.

The Grand Tour

Pokiaľ patríš medzi fanúšikov obľúbenej relácie Top Gear, máme pre teba skvelú správu. Na Amazon Prime práve vyšiel ďalší diel piatej série programu The Grand Tour, kde moderátorská trojica Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May prináša automobilový obsah. V tejto sérii navyše navštívia krajiny strednej Európy. Pozrú sa tak do Poľska, Slovenska, Maďarska a Slovinska.

Zdroj: Amazon Prime Video

Dvojník

Potom, čo si hlavná hrdinka filmu Sarah vypočuje nepriaznivú diagnózu, rozhodne sa nechať naklonovať. Chce tým tak pomôcť svojim blízkym vyrovnať sa s jej odchodom. Keď sa však vylieči, čaká ju súboj so svojím klonom na život a na smrť. Táto sci-fi dráma z roku 2022 s Karen Gillan v hlavnej úlohe je od stredy dostupná na Netflixe aj s českými titulkami a rozhodne stojí za zhliadnutie.

