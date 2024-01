Modelka sa sťažuje na to, že jej nesedia žiadne plavky. Do gigantických pŕs už investovala takmer 50-tisíc eur

Za vylepšenie tela zaplatila influencerka už desiatky tisíc eur.

Anglická Onlyfans modelka a influencerka Paige Britishová je závislá od plastických operácií, do svojho vzhľadu investovala už vyše 93 700 eur. Výraznú položku tvoria práve jej prsia, za ktoré zaplatila 47-tisíc eur, píšu Topky.sk.

28-ročná influencerka, ktorá má na Instagrame takmer 290-tisíc sledovateľov, sa však sťažuje, že si v obchode nevie nájsť správnu veľkosť plaviek. Jej prsia majú totiž veľkosť košíkov L (na porovnanie, priemerná veľkosť košíkov Sloveniek je C, čo je o 9 veľkostí menej). Paige pre veľkosť hrudníka trápia bolesti chrbta, no prsia by vraj nevymenila za nič na svete. Tvrdí, že tá bolesť stojí za to.

Na svoj výzor je modelka pyšná a negatívne komentáre nerieši. Myslí si, že to pramení z toho, že jej ženy iba závidia. „Jednoducho mi závidia. Často sa obliekam dosť konzervatívne, no aj tak na mňa stále čumia a súdia ma,“ vyjadrila sa Paige.

Okrem sociálnych sietí je aktívna aj na Onlyfans. Napriek tomu má po svojom boku manžela, ktorý je prítomný od začiatku jej premeny. „Môj manžel bol vždy fanúšikom. Bol so mnou pred akoukoľvek operáciou a po celý čas ma podporoval a miloval ma vtedy aj teraz,“ vyjadrila sa živiteľka rodiny, ktorá si svojím obsahom zarobí vyše 93 000 eur mesačne, uvádza Daily Mail.