Využíva ťa len na sex alebo chce vzťah? Takto to zistíš (+ KVÍZ)

Intuícia nám často našepkáva, že objekt nášho záujmu pre nás nie je to pravé orechové. Niektorí si však radi klameme a snažíme sa nahovoriť si, že ide len o prechodné obdobie a niečo z toho určite bude. Druhého ospravedlňujeme, prípadne pripisujeme jeho prejavom úplne iný význam, aký v skutočnosti majú.

Nahovárame si, že sa situácia zlepší, že sa náš vyvolený zmení a my s ním budeme mať pekný a vážny vzťah. Racionálne uvažovanie ide v tomto smere bokom a hlavu vypíname.

Čo nám pomôže zmeniť postoj a ako sa zachrániť z tejto prekérnej situácie? Odpoveď môžeš nájsť, keď svojej láske položíš jednoduchú otázku.

Prišiel by si, keby u mňa boli moji rodičia? Dal by si si so mnou rande o šiestej ráno?