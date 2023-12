Slovenka Lucia žije v Miláne, pracuje pre značku Michael Kors: Miláno je drahé, je tu veľká konkurencia a človek sa musí obracať

S Luciou sme sa porozprávali aj o jej bývalej práci letušky pre Emirates. „Celebrity a VIP hostia si často rezervujú kompletne celú first class, aby mali dostatok súkromia, keďže je first class vybavená aj SPA a sprchami. Majú celú časť pre seba.“

Lucia pochádza z Košíc, no za svoj život stihla pracovať v niekoľkých krajinách. Vyskúšala si prácu v Turecku, neskôr žila v Dubaji, kde pracovala ako letuška pre Emirates. Lietala business class a first class, a ako pre Refresher hovorí, tu mala možnosť stretnúť aj množstvo slávnych osobností. Jej posledné kroky viedli do Milána a dnes pôsobí v módnom priemysle. Pracuje pre módnu značku Michael Kors.

Práca letušky pre Emirates má množstvo výhod, no Lucia nám opísala, aké benefity jej prináša práca pre značku Michael Kors. Okrem toho, že sa zúčastňuje na milánskom fashion weeku, má niekedy k dispozícii exkluzívne modely, ktoré sú dostupné len pre americký trh a v Európe sa nikdy neobjavia. „Máme často veľmi veľké zľavy, keď napríklad organizujem výpredaj pre zamestnancov, môžu sa vyšplhať až do výšky 90 %. Málokto vie, že Michael Kors ponúka aj svoju tzv. prvú líniu Collection,“ približuje nám Lucia.

V rozhovore si prečítaš, ako sa k práci pre Michael Kors dostala, aké zaujímavé benefity má, čo je náplňou jej práce a ako vyzerá jej pracovný deň. Zaspomínala si aj na svoje letuškovské časy a prezradila aj to, koho slávneho stretla a aké špeciálne požiadavky majú celebrity počas letu.

Zdroj: Lucia Laszloová

Skúsili ste si aj prácu letušky pre Emirates. Bola to vaša vysnívaná profesia?

Vôbec. Pôvodne som išla na pohovor iba vyskúšať si ho ako skúsenosť do života a oni ma vzali. (smiech) Nepočítala som s tým. Na pohovore nás boli stovky a interview trvalo takmer dva dni. Pamätám si doteraz dievčatá, ktoré pomaly až odpadávali od nervozity, tak veľmi po tej práci túžili. Vybrať z takého obrovského počtu záujemcov a záujemkýň mohli iba piatich najlepších.

Ja som postúpila až do posledného kola, oni si ma vybrali, ale ja som odmietla. Mala som pred sebou ešte rok štúdia na univerzite a chcela som si v prvom rade dokončiť vzdelanie. O rok som sa však vrátila a absolvovala som opäť sedemkolový pohovor. Vybrali si ma znovu. Tak to som už brala ako znamenie zhora a odletela som hneď po promóciách do Dubaja.

Lietali ste pre first class? Podarilo sa vám stretnúť niekoho slávneho?Áno, keď som už lietala pre business a neskôr pre first class, boli mojimi pasažiermi Ryan Gosling, známy futbalista Pavel Nedvěd, letela s nami aj Madeleine Albright, mnohí politici, chirurgovia či športovci.

Musím povedať, že najviac ma inšpirovali osudy ľudí, pretože emócie sú súčasť mňa a sprevádzajú ma celým mojím životom. Pamätám si na paniu, ktorá s manželom letela z Austrálie, kam emigrovali, do rodného Poľska, lebo mala pred sebou posledné týždne života a chcela sa rozlúčiť so svojím domovom. Bojovala s posledným štádiom rakoviny. Vtedy som sa neubránila slzám a s týmto úžasným manželským párom som strávila takmer celý let a vymenili sme si aj kontakty. To sú momenty, keď si človek naplno uvedomuje, aký má dar od Boha.

Mali celebrity nejaké špeciálne požiadavky?

Celebrity a VIP hostia si často rezervujú kompletne celú first class, aby mali dostatok súkromia, keďže je first class vybavená aj SPA a sprchami, majú celý priestor iba pre seba. Občas sú to aj požiadavky na špeciálny catering, ich obľúbené značky vína či šampanského, ktoré preferujú.

Lucia pracovala pre Emirates. Zdroj: Lucia Laszloová

Práca letušky pre Emirates má určite veľa výhod, no pamätáte si aj na negatívne skúsenosti?

Vždy keď si čítam rozhovory s bývalými letuškami o ich práci, tak sa trošku pousmejem. Rozprávaju o tomto povolaní poväčšinou iba v superlatívoch. Nespomenú však aj odvrátenú stránku tejto práce, čo je v podstate takmer nulový osobný život, dlhé a náročné interkontinentálne lety, neskutočná únava a jet lagy, s čím môžu súvisieť aj mnohé zdravotné problémy ako insomnia. Vzácne obdobia, ako sú Vianoce a Veľká noc, ktoré chce každý prežívať v kruhu svojich milovaných, znamenajú pre toto povolanie stráviť ich v oblakoch a to doslova.

Konkurencia v Miláne je neuveriteľná, pracovať v metropole módy je snom mnohých mladých ambicióznych ľudí z celého sveta.

Samozrejme, odmenou za to je cestovanie po celom svete, naozaj ste jeden deň v Sydney a objímate koaly a kŕmite klokany, o pár dní sa fotíte pred nádhernou sochou Ježiša Krista v Riu de Janerio, potom sa kúpete v teplom Indickom oceáne na Seycheloch alebo spoznávate fascinujúcu kultúru japonského Tokia. To sú zaslúžené momenty šťastia a som za túto skúsenosť a možnosť nesmierne vďačná.

Ako sa vám žilo v Dubaji a čo vás kultúrne najviac prekvapilo?Na Dubaj mám nádherné spomienky a často svojej rodine a priateľom tvrdím, že sa tam raz vrátim. Bezpečnosť a takmer nulová kriminalita, fantastický customer service a skvelé počasie sú obrovským plusom. Musím povedať, že kultúrny šok som v podstate nemala, pretože pred presťahovaním sa do Dubaja som každé leto pracovala v Turecku ako prekladateľka a tlmočníčka z turečtiny do slovenčiny a angličtiny.

Pracovala som aj ako sprievodkyňa pre slovenských a českých turistov v mešitách, takže tematiku islamu a kultúrnych rozdielností vnímam už dlhšie a bola som práveže Dubajom a jeho až nadštandardne moderným prístupom k expatom veľmi milo prekvapená.

Dnes žijete v Miláne a pracujete v módnom priemysle. Bola to náhoda alebo ste po takomto džobe vždy túžili?

O tejto práci som nikdy nesnívala. To je na živote to najviac zaujímavé, prináša nám neuveriteľné možnosti a kopec dobrodružstiev, ak si ideme za svojím cieľom.

Mojím veľkým hobby sú cudzie jazyky a vždy som chcela vedieť okrem angličtiny, turečtiny a francúzštiny aj taliansky jazyk. Pred módou som pracovala vo farmaceutickom prostredí v Prahe, a keď som dostala ponuku z Milána, nebolo nad čím uvažovať.

Ako ste sa dostali k práci pre značku Michael Kors?