Rolexy za 6 000 eur, ale aj o dve čísla menšie topánky. Aké outfity predviedli Ego, Bianka Rumanová či Dalyb na Fashion Live?

Na najväčšej módnej akcii na Slovensku sme vyspovedali známe osobnosti. Aký bol ich najdrahší kúsok, do čoho v poslednej dobe zainvestovali a čo reprezentovali ich outfity?

Jubilejný 10. ročník najväčšieho módneho podujatia na Slovensku pokračoval aj v nedeľu svojím tretím a zároveň záverečným prehliadkovým dňom. Mercedes-Benz Fashion Live! (MBFL!) sa tentokrát uskutočnil v Slovenskej národnej galérii, ktorá vystriedala bratislavské obchodné centrum Nivy či Starú tržnicu, kde bol FL! počas predošlých rokov.

Aktuálny ročník priniesol originálnu scénu, jedinečnú atmosféru, špičku slovenských dizajnérov a opäť aj novú tému a exkluzívny vizuál. Ten sa dá najlepšie chápať ako zrkadlo a motív reflexie. Okrem toho, že odráža originalitu a eleganciu módneho sveta, reflektuje aj uplynulých desať rokov Fashion Live! a jedinečné okamihy, ktoré ho formovali.

Tretí deň patril silnej zostave módnych návrhárov. Na móle sme v nedeľu mali možnosť vidieť najnovšie kolekcie od návrhárov ako AiM, Petra Kovacs, Lukáš Krnáč a celé to uzatvoril už tradične Boris Hanečka.

V priestoroch SNG nebola núdza o skvostné módne kreácie ani mimo módneho móla. Aj tento rok sme na veľkolepej módnej akcii mapovalli outfity známych slovenských osobností a influencerov. Medzi nimi sme vyspovedali napríklad Ega, Bianku Rumanovú, Kiku Ďurišovú, Dalyba, Yakshu, Charlotte Srnčík či Pufflicka.

Otázky, ktoré sme kládli známym osobnostiam na Mercedes-Benz Fashion Live! 2023:

1. Na akého dizajnéra/-ku si sa na tohtoročnom Fashion LIVE! tešil/a najviac?

2. Čo reprezentuje tvoj outfit a ako dlho ti trvala jeho príprava?

3. Čo máš na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

4. Na čo si v poslednej dobe minul/a najviac peňazí v rámci šatníka?

Ego

Na akého dizajnéra/-ku si sa na tohtoročnom Fashion LIVE! tešil najviac?

Na Borisa Hanečku.



Čo reprezentuje tvoj outfit a ako dlho ti trvala jeho príprava?

Trvala krátko, pretože som šiel predtým do divadla a už som to nestíhal. Bol som viac casual v teniskách, ale zamenil som to za košeľu, chino nohavice a poltopánky.

Čo máš na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Rolex hodinky za 6 000 eur.



Na čo si v poslednej dobe minul najviac peňazí v rámci šatníka?

Na Gucci kabát, ktorý som mal na koncerte Kontrafaktu v O2 Aréne.

Kika Ďurišová

Na akého dizajnéra/-ku si sa na tohtoročnom Fashion LIVE! tešila najviac?

Na Lukáša Krnáča.



Čo reprezentuje tvoj outfit a ako dlho ti trvala jeho príprava?

Takú čistotu, ale nie nevinnosť (smiech). Príprava trvala asi 7 minút. Prišla som k Lukášovi Krnáčovi a ten sa o mňa postaral.



Čo máš na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Všetko je od Krnáča. Takže nevyčísliteľná hodnota.



Na čo si v poslednej dobe minula najviac peňazí v rámci šatníka?

Na Lanvin tenisky, stáli asi 560 eur.

Dalyb

Na akého dizajnéra/-ku si sa na tohtoročnom Fashion LIVE! tešil najviac?

Na nikoho konkrétneho, prišiel som len podporiť kultúru.



Čo reprezentuje tvoj outfit a ako dlho ti trvala jeho príprava?

Reprezentuje moju každodennosť. Toto som ja.

Čo máš na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Chrome Hearts okuliare, ale nechcem hovoriť cenu.



Na čo si v poslednej dobe minul najviac peňazí v rámci šatníka?

Na ďalšie Chrome Hearts okuliare.

Jankatopanka

Na akého dizajnéra/-ku si sa na tohtoročnom Fashion LIVE! tešila najviac?

Na Peťku Weingart, keďže s ňou aj zdieľam ateliér a sme dobré kamošky, takže som ju prišla podporiť.



Čo reprezentuje tvoj outfit a ako dlho ti trvala jeho príprava?

Reprezentuje mňa a bol trochu inšpirovaný kampaňou Yves Saint Laurent – Libre, kde vystupuje Dua Lipa.



Čo máš na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Asi Versace kabelka, asi 400 alebo 500 eur.

Na čo si v poslednej dobe minula najviac peňazí v rámci šatníka?

Na slovenských dizajnérov a na Balenciaga tenisky, konkrétne model Track.2 za nejakých 700 eur.

Bianka Rumanová

Na akého dizajnéra/-ku si sa na tohtoročnom Fashion LIVE! tešila najviac?

Asi na Lukáša Krnáča.



Čo reprezentuje tvoj outfit a ako dlho ti trvala jeho príprava?

Dnes ma reprezentuje moja značka Namur, ktorú mám na sebe. Doplnila som to už len doplnkami od značky Diesel. A reprezentuje asi to, že sa nám blíži chladné jesenné počasie, takže som rada, že to nielen dobre vyzerá, ale aj hreje.



Čo máš na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Asi topánky Diesel, cca 800 eur.



Na čo si v poslednej dobe minula najviac peňazí v rámci šatníka?

Najviac momentálne utrácam na oblečenie, ale na cestovanie a do môjho domu Ruman House, ktorý staviam. 1. decembra sa už sťahujeme.

Barbora Bakošová

Na akého dizajnéra/-ku si sa na tohtoročnom Fashion LIVE! tešila najviac?

Na Lukáša Krnáča.



Čo reprezentuje tvoj outfit a ako dlho ti trvala jeho príprava?

Asi 14 minút a reprezentuje mňa a more.



Čo máš na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Seba. To je nevyčísliteľná hodnota (smiech). Ale z outfitu dajme tomu, že kabelka Furla, ale je darovaná, takže cenu neviem.



Na čo si v poslednej dobe minula najviac peňazí v rámci šatníka?

Nie je to úplne oblečenie, ale je to súčasť stylingu. Kúpila som si totiž multistyler Dyson Airwrap. Je to vynikajúci nástroj aj pre ľudí ako ja, ktorí nemajú dokonalé vlasy.

Yaksha

Na akého dizajnéra/-ku si sa na tohtoročnom Fashion LIVE! tešil najviac?

Asi na Pavla Dendisa.



Čo reprezentuje tvoj outfit a ako dlho ti trvala jeho príprava?

Slovensko a Vysoké Tatry. Dnes ma oblieka nezávislá slovenská značka Nehera. Trvalo to 3 minúty.

Čo máš na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Topánky Balenciaga, hodinky a charakter.



Na čo si v poslednej dobe minul najviac peňazí v rámci šatníka?

Na tašku od Louis Vuitton, ktorú robil ešte Virgil Abloh. Stála asi 2 800 €.

Soňa Štefková

Na akého dizajnéra/-ku si sa na tohtoročnom Fashion LIVE! tešila najviac?

Najviac ma prekvapil Martin Hrča, lebo bol veľmi originálny. Veľmi sa teším na Borisa Hanečku. Včera sa mi veľmi páčil Puojd a Pavol Dendis.



Čo reprezentuje tvoj outfit a ako dlho ti trvala jeho príprava?

Je od Zariny Šimkovič, dnes som taká farebná. A tým pádom reprezentuje mňa, lebo milujem farby. Príprava mi aj s odbiehaním za malou dcérkou trvala asi pol hodinu aj s vlasmi a make-upom.



Čo máš na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Priznám sa, že netuším, keďže ma obliekala Zarina.

Na čo si v poslednej dobe minula najviac peňazí v rámci šatníka?

Na barefootové bežecké topánky, pretože ma v poslednej dobe začalo baviť behať a chcela som čo najlepšiu kvalitu, aby boli moje nohy v bezpečí. Stáli okolo 350 eur.

Pufflick

Na akého dizajnéra/-ku si sa na tohtoročnom Fashion LIVE! tešil najviac?

Na freier.



Čo reprezentuje tvoj outfit a ako dlho ti trvala jeho príprava?

Reprezentuje stret pohodlnosti a štýlu. Trvalo mi to asi 5 minút, pretože je to komplet od českého návrhára Vojtěcha Opatřila. Ja som to už len doplnil doplnkami a topánkami Dr. Martens Jadon Max. Sú dámske, pretože pánske na takejto vysokej platforme nerobia. Takže sú o dve čísla menšie a je to celkom peklo (smiech).

Čo máš na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

Okuliare Balenciaga za asi 250 eur.



Na čo si v poslednej dobe minul najviac peňazí v rámci šatníka?

Tenisky Rick Owens Dark Shadow Abstract, ale boli v zľave, takže nestáli 800 eur, ale asi len okolo 500 eur.

Charlotte Srnčík

Na akého dizajnéra/-ku si sa na tohtoročnom Fashion LIVE! tešila najviac?

Na Petru Kovacs.



Čo reprezentuje tvoj outfit a ako dlho ti trvala jeho príprava?

Reprezentuje Petru Kovacs, keďže sú to kúsky od nej. Príprava trvala asi 5 minút.



Čo máš na sebe najdrahšie a koľko to stálo?

To netuším popravde.

Na čo si v poslednej dobe minula najviac peňazí v rámci šatníka?

Ja si popravde nekupujem príliš drahé oblečenie, väčšinou nakupujem v sekáčoch. Moja peňaženka zaplače vždy len pri nakupovaní jedla (smiech).