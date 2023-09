Takto vidia voľby slovenskí raperi: Koho bude voliť Rytmus a prečo sa Gleb nevyjadruje k politike? (ANKETA)

„Ak sa raperi nevyjadrujú k politike, nemusí to znamenať, že sa boja o pokles followerov,“ reaguje Big Boy Gleb na kritiku od Zverinu. Ako to vidia ostatní?

Ako vidia predčasné voľby do NRSR slovenskí raperi? Po tom, čo sa Zverina v našom rozhovore ostro vyjadril, že podľa neho mnohí interpreti s veľkou sledovanosťou pri téme politiky a vyhranenia sa voči extrémizmu „držia hubu, lebo sa boja, že prídu o followerov” sa na sociálnych sieťach polemika o tom, či by sa raperi mali vyjadrovať k takýmto témam.

Rozhovor so Zverinom nájdeš vo videu nižšie:

Mnohí interpreti (prevažne mimo rapového žánru) tieto Zverinove slová prezdieľali a v komentároch vyjadrovali svoj súhlas a úctu za to, čo povedal. Medzi nimi napríklad Jana Kirschner či Celeste Buckingham. Vyjadril sa aj Pil C, ktorý uviedol na pravú mieru, že on sa k politike vyjadruje pravidelne počas celej svojej kariéry (napríklad aj formou série jeho skladieb Peroxid).

Video rozpútalo vášnivé diskusie, a tak sme sa rozhodli dať priestor aj ostatným raperom, aby sa otvorene vyjadrili k nasledujúcim voľbám či prípadne vyhranili voči niektorým extrémistickým názorom. Oslovili sme približne 20 známych raperov a všetkým sme položili rovnaké otázky. Niektorí z oslovených však odmietli odpovedať, pričom ako dôvod uviedli, že sa k politike vyjadrovať nechcú. Iní nereagovali vôbec.

Predčasné parlamentné voľby sa budú konať v sobotu 30. septembra. Volebná kampaň sa začala 9. júna, končí sa 48 hodín predo dňom konania volieb. Kandiduje v nich 24 politických strán alebo hnutí a jedna koalícia.

Anketové otázky, ktoré sme kládli slovenským raperom:

1. Je podľa teba dôležité, aby sa interpreti vyjadrovali k politike/voľbám a prečo?

2. Čo pre teba zohráva pri tvojej voľbe do NRSR najdôležitejšiu rolu?

3. Čo je podľa teba najväčší problém tohto štátu, ktorý sa ťa osobne dotýka?

Ego

Je podľa teba dôležité, aby sa interpreti vyjadrovali k politike/voľbám a prečo?

Nech sa vyjadruje kto chce, ako chce. U nás v hoode zastávam pluralitu názorov. Hlavne nech nikto nekradne.

Čo pre teba zohráva pri tvojej voľbe do NRSR najdôležitejšiu rolu?

Pre mňa a aj pre teba je podstatné, aby sa v politike nekradlo. Ostatné sú detaily.



Čo je podľa teba najväčší problém tohto štátu, ktorý sa ťa osobne dotýka?

Najväčší problém tohto štátu je pokrytectvo a najväčší problém riadenia štátu je zlodejstvo, konečne sme mali vládu s Iginom, ktorý na to dohliadal tak dobre až sme zabudli, že to bol pred pár rokmi ten najväčší problém pre všetkých a to je ďalší problém. Nezabúdajme čo je naozaj podstatné, nie prázdne slová typu “chaos”, “blázon” a pod.

Momo

Je podľa teba dôležité, aby sa interpreti vyjadrovali k politike/voľbám a prečo?

Podľa mňa to nie je dôležité. Nemusí každý sledovať politiku, pretože slovenská politika stojí za h*vno.



Čo pre teba zohráva pri tvojej voľbe do NRSR najdôležitejšiu rolu?

Mne sa nepozdáva nikto z nich. Každý z nich je v niečom na hlavu.



Čo je podľa teba najväčší problém tohto štátu, ktorý sa ťa osobne dotýka?

Mentalita politikov.

Gleb

Je podľa teba dôležité, aby sa interpreti vyjadrovali k politike/voľbám a prečo?

Konkrétne otázky v ankete ma limitujú pri odpovedi, takže to poviem takto: mám rád Zverinu, ale zopakoval iba to isté, čo už hovorili raperi pred ním a každé 4 roky počujeme to isté. Nesúhlasím. Ak sa raperi nevyjadrujú k politike, tak to nemusí automaticky znamenať, že sa boja o pokles followerov.

Uvedomujem si, že politika k rapu vždy patrila, uvedomujem si, že politika je všetko okolo nás, ale dôvod, prečo sa k politike nevyjadrujem, je veľmi jednoduchý. Nie som na to vôbec hrdý, ale nie som v politike dostatočne hlboko na to, aby som sa vyjadroval a opakovať a zdieľať populárne názory bez toho, aby som vedel do hĺbky všetky súvislosti je mi proti srsti.

Je to absolútne moja vec, aké témy komunikujem so svojimi followermi. So svojimi dosahmi môžem napríklad zdieľať každý deň zbierky pre chorých a robiť podobné dobročinné aktivity, ale nerobím to. Je to dôvod, aby ma za to niekto súdil? Ľudia ma sledujú kvôli hudbe a skoro nič okrem hudby na mojom profile nenájdu.

Som imigrant, robím afro-americký žáner, vyrastal som s rómami na sídlisku, behal som po drum 'n' bass rejvoch, navštevoval punkové a hardcorové koncerty. Ľudia, ktorí sledujú moju cestu, dobre vedia, aký mám postoj k fašizmu a homofóbii bez toho, aby som na to ukazoval prstom.



Je naozaj povinnosť každého rapera nahrať jeden politický trek? Vážne chceme niečo také počuť? Nechajte raperom slobodu, ak sa budú chcieť úprimne vyjadriť, tak sa vyjadria.



Čo je podľa teba najväčší problém tohto štátu, ktorý sa ťa osobne dotýka?

V živote by som si nedovolil nadávať na túto krajinu. Slovensko mi umožnilo žiť komfortný život a robiť prácu, ktorú milujem bez obmedzení a cenzúr. V každom prípade, choďte voliť, ak to potrebujete počuť aj odo mňa!

Rytmus