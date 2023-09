Slovák Peter hviezdi v nemeckých reality šou: Naraz si viem zarobiť aj 20 000 eur (Rozhovor)

Slovenské reality šou sú serióznejšie, tvrdí 25-ročný Peter. Nemecké sú podľa neho omnoho viac trash.

O Petrovi Kujanovi si pravdepodobne ešte nikdy nepočul, a to ani napriek tomu, že je hviezdou televíznych šou. Nie však na Slovensku. Preslávil sa predovšetkým vďaka nemeckým romantickým reality šou, a to ako vôbec prvý Slovák. Doteraz účinkoval už v troch: Die Bachelorette, Germany Shore a aktuálne hviezdi v Are You the One VIP (Realitystars in Love).

25-ročný Slovák žije od roku 2008 vo Švajčiarsku. Vyrastal bez otca a na západ sa s matkou presťahovali za vidinou lepšieho života. Vyplatilo sa. Peter sa dnes nemôže sťažovať. Ako nám totiž prezradil v rozhovore, vďaka televíznym šou a spoluprácam na Instagrame zarába tisícky eur mesačne.

V článku sa dozvieš aj to, ako sa pri natáčaní jednej šou bál o svoj život, ako ho Nemci vnímajú a či nemajú predsudky voči Slovákom, koľko zarába, v čom boli reality šou preňho náročné, aké sú jeho ambície v nemeckom šoubiznise, či by niekedy natočil film pre dospelých, ale aj to, do ktorej slovenskej reality šou by raz chcel ísť.

Zdroj: Peter Kujan archív

Pred nedávnom potvrdila televízna stanica RTL tvoju účasť v reality šou Are You the One VIP. O čo v nej ide?

Pred začiatkom šou boli kandidáti analyzovaní odborníkmi a rozdelení do „dokonalých párov“, teda párov snov. Ale o tom kandidáti nič nevedia. Vo vile snov majú možnosť lepšie sa spoznať na romantických rande a vzrušujúcich výzvach. Je tam dokopy desať slobodných žien a desať slobodných mužov, ktorí hľadajú veľkú lásku.

Takže cieľom je nájsť si vysnívaného partnera?

Áno, presne tak. Na konci každej epizódy si obyvatelia vily vyberú do „matching boxu“ dvoch kandidátov a majú tak možnosť pár otestovať. Ak ide o dokonalú zhodu, kandidáti sú o niečo bližšie k svojmu cieľu získať veľkú lásku a výhru 200-tisíc eur. Ak však kandidát nedokáže nájsť svoju dokonalú zhodu, vypadáva.

Prihlásil si sa do nej sám, alebo ťa oslovil televízny štáb?

Do televíznych šou, ako je AYTO VIP, sa prihlásiť nedá, pretože je to pre známejšie osobnosti. Televízny štáb si vyberá z nemeckých hviezdičiek z reality šou. Alebo ako v mojom prípade Slováka žijúceho vo Švajčiarsku.

Aké sú tvoje ambície v nemeckom šoubiznise?

Do tamojšieho šoubiznisu ma dostal môj manažment. Moje ambície v nemeckom šoubiznise sú účinkovať v nejakom filme.

Aký manažment?

Podpísal som zmluvu s Right Time Media (talentová agentúra, pozn. red.) v nemeckom Kolíne. Tento manažment je špecializovaný na televízne šou. Stalo sa tak po mojom zranení, keď som sa profesionálne venoval hádzanej. Dovtedy som totiž dlhé roky hral v najvyššej švajčiarskej národnej lige ako hádzanársky brankár.

Peter Kujan v roku 2020, v čase, keď profesionálne hrával hádzanú. Zdroj: Wikimedia (Robert Parilla)

Spomínal si, že by si chcel raz účinkovať v nejakom filme. V akom?

Veľmi rád by som účinkoval vo filme ako F*ck You Göthe alebo Magic Mike XXL so svojím vzorom Channingom Tatumom.

Vedel by si si predstaviť natočiť aj film pre dospelých?

Predstaviť by som si to vedel. Už som mal aj nejaké ponuky, ale zatiaľ som všetky odmietol.

V Nemecku si sa zúčastnil na aj ďalších reality šou – Germany Shore, ktorú vysielalo nemecké MTV a Die Bachelorette na streamovacej platforme OnePlus. Na účinkovanie v ktorej z nich si najradšej spomínaš a prečo?

Bude to asi Bachelorett, pretože som tam zažil úžasné chvíle a mám z nej nádherne spomienky, na ktoré nikdy nezabudnem. Medzi nimi vypichnem napríklad romantické rande pri západe slnka, pri ktorom som si vôbec prvýkrát vo svojom živote úplne otvoril srdce a otvorene prehovoril o tom, že som vyrastal celý čas bez otca. Keby mi to niekto predtým povedal, tak by som ho vysmial. V každej šou som istým spôsobom rástol.

Zdroj: Peter Kujan archív

Ak to správne chápem, Die Bachelorette je niečo ako u nás Ruža pre nevestu, len naopak, bohatá nevesta si vyberá spomedzi viacerých ženíchov?

Presne tak, koncept je obrátený. V šou som sa spomedzi 20 kandidátov dostal až do finále, ale napokon som nevyhral. Podľa minuloročnej nevesty som mal totiž príliš „f*ck boy attitude“.

V nej si bol aj najúspešnejší spomedzi ostatných šou, v ktorých si účinkoval?

Áno, ale celkom sa mi darí aj v AYTO, ktorá sa práve vysiela.

O čom bola šou Germany Shore?

Je to šou, ktorá sprevádza niekoľko žien a mužov na letnej dovolenke. Všetci účastníci spolu niekoľko týždňov bývajú vo vile a oslavujú, pijú a majú sex. (smiech) Spoločne čelia výzvam, ktoré posilňujú tímového ducha účastníkov, ale vyvolávajú aj hádky medzi účastníkmi. Je to ako americká Jersey Shore, ale po nemecky.

Všetky reality šou, v ktorých si v Nemecku účinkoval, sú romantické. Mal si počas účinkovania aj sex s inými účastníčkami? Zachytili to kamery?

Počas účinkovania som ešte nikdy nemal sex. Ale nejaké tie sexuálne aktivity už boli. Avšak bol som úplne diskrétny, takže žiadna kamera to nezachytila. (smiech)

Aké sexuálne aktivity?