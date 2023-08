Ako nahradí Liam Hemsworth Geralta Henryho Cavilla? Tvorca Zaklínača prezradil bizarné riešenie

Tvorca seriálového Zaklínača vysvetľuje, čo sa stane v príbehu, aby Geralt mohol zmeniť svoju tvár.

V štvrtej sérii sa zaklínač Geralt zmení na trochu iného Geralta. V prvých troch sériách ho hral Henry Cavill, ktorého však v ďalších častiach nahradí Liam Hemsworth. Doteraz nebolo jasné, ako túto zmenu tvorcovia v seriáli odkomunikujú, ale teraz to zrejme prezradil producent seriálu Tomek Baginski v rozhovore s magazínom Wyborczia (informácie preložil a priniesol server Redanian Intelligence).

Niektorí predpokladali, že sa stane niečo ako multivesmírna zmena postáv v Marvel či DC, kde má každá postava alternatívnu verziu z inej dimenzie. Na rozdiel od komiksových svetov však multivesmír vo svete Zaklínača funguje inak. V tomto svete existujú viaceré sféry, ale každá z nich je iná a existujú v nej iné bytosti.

V celom vesmíre tak existuje iba jeden Geralt z Rivie. Túto možnosť zavrhol aj sám producent Baginski. Namiesto toho upriamil pozornosť fanúšikov na poslednú knihu v ságe s názvom The Lady of the Lake (Pani jazera).

V nej je niekoľko sekcií zasadených stovky rokov po skončení príbehu Geralta, Yennefer a Ciri. Čitatelia sa tu dozvedeli, že z príbehu týchto postáv sú už len legendy a nie všetci im veria. V skutočnosti tak nikto nevie, ako sa ich životy odohrávali. V podstate to znamená, že všetko, čo vieme o týchto postavách a udalostiach z kníh sa mohlo stať inak.

Na začiatku štvrtej série seriálu od Netflixu sa tak zrejme diváci dočkajú podobných scén. Následne sa podobizeň Henryho Cavilla zmení na tvár Liama Hemswortha. Akoby nám niekto doteraz rozprával príbeh s nepresným opisom Geralta. V rámci kníh je to teda fakticky správne vysvetlenie, nech je akokoľvek bizarné.