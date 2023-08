Známy britský spevák sa v roku 2024 vráti na Slovensko. Odohrá koncert v Bratislave, fanúšikom sľubuje klasiky aj nové skladby

Spevák je držiteľom dvoch Brit Awards.

Britský spevák James Blunt sa budúci rok vráti do Bratislavy. Svoj koncert odohrá v hokejovej TIPOS Aréne v Bratislave už 6. marca budúceho roku. Spevák už na Slovensku viackrát vystúpil, naposledy ho fanúšikovia mohli vidieť v roku 2018.

V rámci svojho turné The Who We Used To Be Tour zaspieva nielen známe klasiky, ale predstaví aj piesne z nového albumu. Vstupenky si fanúšikovia budú môcť kúpiť v sieti Predpredaj už od piatka 1. septembra o 10.00 h.

Blunt celosvetovo predal viac ako 20 miliónov albumov, pričom jeho debut Back To Bedlam z roku 2004 sa vo Veľkej Británii stal najpredávanejšou nahrávkou nultých rokov 21. storočia. Je držiteľom dvoch Brit Awards, dvoch Ivor Novello Awards, dvoch MTV Video Music Awards a piatich nominácií na Grammy.



K jeho najúspešnejším hitom patria skladby You're Beautiful, Wisemen, Goodbye My Lover, Carry You Home či 1973.