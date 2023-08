V čom si fakt dobrý? Opäť sme sa pýtali Slovákov, na čo majú talent a čo by chceli skúsiť (ANKETA)

Niekto sa vie napríklad dobre korčuľovať a niekto má talent na vymieňanie smartfónov. Čo ide dobre tebe?

Určite máš aj ty nejakú zručnosť alebo schopnosť, v ktorej si naozaj dobrý. Čo to je? Túto otázku sme sa opäť rozhodli podložiť okoloidúcim Bratislavčanom, tentoraz na Námestí slobody. Okrem iného sa náš moderátor Kamil (@iam_kamilondras) pýtal, aká je ich ranná rutina, čo by ešte chceli vyskúšať toto leto a ako relaxujú.

Slováci sú talentovaní v rozmanitých veciach. Môže to byť korčuľovanie aj predávanie smartfónov. Vychovávanie vnučky tiež nie je sranda. Aj tolerantnosť je schopnosť, ktorú si niekto musí rokmi vybudovať popri partnerovi a dvoch deťoch. A čo obľúbené ranné rituály? Niekto si dá kávičku, stará sa o svoju pleť alebo si chodí zacvičiť.

Letné dni sa nám pomaly míňajú a každý by ich chcel využiť iným spôsobom. Opýtaní Bratislavčania by najradšej chceli stihnúť dovolenku pri mori, previezť sa na športovom aute alebo skúsiť surfovanie. A akým spôsobom najradšej oddychujú? To sa dozvieš v našej ankete.

