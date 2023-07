VIDEO: Muž v kostýme psa za 14 000 eur sa ukázal prvýkrát na verejnosti. Okoloidúci boli nadšení i nedôverčiví

Japonec, ktorý minul asi 14 000 dolárov, aby sa stal „psom“, sa prvýkrát prešiel vo svojom kostýme na verejnosti. Japonec s prezývkou Toco, ktorý si transformáciou pomocou mimoriadne realistického kostýmu kólie plní detský sen, zverejnil pri príležitosti prvého „venčenia“ na verejnosti aj video so zábermi z reportáže nemeckej RTL.

„Chvalabohu som od RTL dostal povolenie použiť video, takže ho sprístupňujem verejnosti! V deň rozhovoru boli ku mne veľmi milí,“ píše Toco v opise prvého videa z exteriéru. Toco počas prechádzky predvádzal „psie kusy“ a stretol sa s najrôznejšími reakciami od ľudí, ale i iných psov. Práve tie prejavujú podľa webu Next Shark pri stretnutí s neštandardne pôsobiacim tvorom značné pochybnosti.

Tocov kostým je dielom profesionálneho štúdia Zeppet, ktoré sa sústreďuje na špeciálne efekty.

Identita muža v psom kostýme je zahalená tajomstvom a vraj o jeho dvojitom živote nevedia ani jeho kolegovia či mnohí priatelia. „Zriedkavo o tom hovorím svojim priateľom, pretože sa bojím, že si budú myslieť, že som divný,“ hovorí Toco.

