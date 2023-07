Daj si pozor na svoj pas: influencerku nepustili do lietadla smerujúceho na Bali pre smiešnu chybičku v cestovnom doklade

Pracovníci na letisku v Sydney ju upozornili, že by za to mohla na Bali skončiť v cele.

Britská influencerka Emma Doherty zažila naozaj nepríjemné prekvapenie pri svojej ceste na Bali z Austrálie, kde aktuálne žije. Personál na letisku v Sydney ju totiž odmietol pustiť na palubu lietadla pre úplnú banalitu, škvrnu od vody, ktorú si ona sama ani nevšimla.

Rozhorčená influencerka opísala incident vo videu na Tiktoku. Podľa jej slov ju personál upozornil na to, že ak by ju pustili do lietadla, pre takúto banalitu by mohla skončiť po prílete na Bali v cele. Vo videu ďalej rozpráva o tom, že následne na letisku preplakala 15 minút, no nakoniec si povedala, že všetko sa deje z nejakého dôvodu.

Influencerka zjavne nie je jediná, kto pre prísnu colnú politiku na ostrove zažil nepríjemnosti. Na letisku otočili aj austrálskeho turistu Matta Vanderberga, ktorý do Indonézie letel na svadbu priateľov. Kým jeho let do mesta Denpasar prebehol bez akýchkoľvek komplikácií, cez hraničnú kontrolu ho už nepustili. Pečiatku nedostal pre natrhnutú stránku v pase a musel sa vrátiť do Austrálie.



Pravidlá cestovania s pasom sa líšia od krajiny ku krajine, a tak je dobré skontrolovať si pred cestou do neznámej krajiny, či je tvoj pas v poriadku.