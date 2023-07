Na čo máš talent? Pýtali sme sa mladých Slovákov, v čom sú naozaj dobrí. Odpovede ťa prekvapia (ANKETA)

Niekto je dobrý v kreslení, basketbale alebo dokonca aj v tom, že je „roboš“. A v čom máš dobré zručnosti ty?

Je tu niečo, v čom si naozaj talentovaný? Veríme, že na túto otázku by si nemal problém odpovedať. A preto naša moderátorka Nika vyrazila do Bratislavy, aby vyspovedala ľudí v čom sú dobrí, čo ich robí šťastnými, čo chcú ešte skúsiť do konca roka a ako najradšej relaxujú.

Anketa prebehla na ružinovskom ihrisku počas udalosti, ktorú organizoval SEMTEX Street Water. Zistili sme, že mladí ľudia sú napríklad dobrí v kreslení, pečení, v spaní, alebo dokonca aj v tom, že sú „robošom“. No a čo je jedna vec, čo im vie robiť radosť? Niekto si rád vypije, niekto je šťastný z leta, domáceho miláčika, spánku alebo aj z formúl. Čo sa týka budúcich plánov, tak opýtaní by najradšej šli na dovolenku alebo len tak sa zabaviť na festival.

Nika tieto otázky podala aj moderátorovi a hypemanovi Osťovi, ktorého prekvapivé odpovede sa dozvieš v našom videu. Na konci ankety po otázke „Ako oddychuješ?“, sme rozdali funkčnú vodu SEMTEX Street Water, ktorá určite zahnala smäd v týchto teplých dňoch. Zakúp si aj ty svoju fľašu, vyber si príchuť a nechaj sa osviežiť vitamínmi.