Skladby, ktoré vytvorila umelá inteligencia, nemôžu získať Grammy, rozhodla americká hudobná akadémia

Grammy sú a budú len pre ľudí, AI skladby nebudú môcť získať túto prestížnu cenu. Americká Národná akadémia hudobného umenia a vied (NARAS) prijala niekoľko rozhodnutí týkajúcich sa amerických hudobných cien Grammy a využitia umelej inteligencie v populárnej hudbe.

„Dielo, ktoré neobsahuje žiadne ľudské autorstvo, nemôže získať cenu Grammy v žiadnej kategórii,“ uviedli predstavitelia NARAS v súvislosti s novým Protokolom o umelej inteligencii, zverejneným v piatok.

Toto pravidlo bolo stanovené na zasadnutí správnej rady akadémie, ktoré sa konalo minulý mesiac a kde sa rozhodlo, že diela, ktoré obsahujú prvky umelej inteligencie, môžu získať Grammy iba vtedy, ak je ľudský tvorca zodpovedný za „významný“ príspevok k hudbe a/alebo textu.

Toto oznámenie prichádza krátko po tom, čo Paul McCartney oznámil, že ohlásená „posledná nahrávka Beatles“ bola zložená pomocou umelej inteligencie extrahovaním hlasu Johna Lennona zo starej demo nahrávky. McCartney vtedy opísal umelú inteligenciu ako „niečo desivé, no zároveň vzrušujúce“ a dodal, že „ešte len uvidíme, kam to povedie“.

Rozruch tiež spôsobila ešte v apríli tohto roka prvá virálna AI skladba s názvom Heart On My Sleeve s hlasmi podobnými Drakeovi a The Weekndovi. Singel, ktorý vygenerovala umelá inteligencia, sa za krátky čas stal doslova hitom na sociálnych sieťach. Po pár dňoch ho však odstránili z Tiktoku, Youtubu a aj zo všetkých streamovacích platforiem vrátane Apple Music, Spotify, Deezeru a Tidalu.

Najväčšie hudobné vydavateľstvo na svete Universal Music Group, ktorému patrí približne 98 % licencií na hudobné skladby (vrátane skladieb Drakea a The Weeknda) a doslova ovláda svetový trh hudobného priemyslu, vo svojom oficiálnom stanovisku potvrdilo, že skladba je naozaj výtvorom umelej inteligencie a skutoční autori sa od nej dištancujú. UMG zároveň podniklo kroky k zabráneniu porušovania autorských práv na skladby s ich licenciou.

NARAS už skôr tento týždeň oznámila, že na budúcoročnom udeľovaní hudobných cien Grammy budú figurovať nové kategórie vrátane ceny za najlepší africký hudobný výkon.

Okrem ceny za nahrávku, ktorá využíva „jedinečné miestne výrazy z celého afrického kontinentu“, sa na 66. ročníku týchto prestížnych hudobných cien udelí aj trofej za najlepší alternatívny jazzový album (Best Alternative Jazz Album) a najlepšiu popovú tanečnú skladbu (Best Pop Dance Recording). O nominácie na Grammy 2024 sa bude môcť uchádzať hudba vydaná v období od 1. októbra 2022 do 15. septembra 2023.