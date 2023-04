VIDEO: Darovaná soška explodovala v rukách ruského vojnového blogera. Zábery zachytili zdemolovanú kaviareň

Ruské ministerstvo vnútra v nedeľu potvrdilo, že pri výbuchu v kaviarni v meste Petrohrad zahynul popredný ruský vojenský bloger Vladlen Tatarskij. Zranenia utrpelo 16 osôb, dodalo ministerstvo v statuse na sieti Telegram, z ktorého citovala agentúra AFP.



V oficiálnych správach sa neuvádza, či sa niekto prihlásil k zodpovednosti za výbuch, ku ktorému došlo v nedeľu o 18.13 h miestneho času. K dispozícii nie sú ani žiadne ďalšie podrobnosti okrem tej, že jeden z hostí kaviarne mal pri sebe „výbušné zariadenie“. Ministerstvo dodalo, že na mieste výbuchu pracujú vyšetrovatelia.



Ruské médiá a vojenskí blogeri uviedli, že Tatarskij sa v kaviarni stretol so svojimi čitateľmi, pričom jedna zo žien mu darovala škatuľu so soškou, ktorá zrejme explodovala.



Tatarskij, ktorého občianske meno je Maxim Fomin, má na Telegrame viac ako 500 000 sledovateľov. Ruská tlačová agentúra TASS dodala, že Tatarskij pod rôznymi pseudonymami publikoval textové a videozáznamy z Ukrajiny, ako aj z Kremľa a bol podporovateľom vojny na Ukrajine.



Štyridsaťročný Tatarskij pochádzal z Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, o ktorej Rusko tvrdí, že ju anektovalo. Momentálne je časť tohto územia obsadená ruskými jednotkami.

Military blogger and war correspondent Maxim Fomin aka Vladlen Tatarski, murdered in a terrorist act in St. Petersburg cafe. Apparently a bomb was hidden inside a figurine and gifted to him. Russia doesn't take kindly to such terrorist acts. https://t.co/uKV3JHqsIx