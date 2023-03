FOTO: V Trenčíne premenia starý železničný most na unikátne miesto na rieke. Takto bude vyzerať projekt za 10 miliónov eur.

Starý železničný most v Trenčíne by mal do roku 2026 získať celkom novú tvár. Z bývalej dopravnej tepny vznikne tzv. pobytový most, ktorý bude spájať centrum mesta a mestskú časť Zámostie. Rekonštrukcia mosta, ktorý bude po novom zastrešený a dostane promenádny charakter, sa má podľa portálu Trenčín2026.sk začať už na jeseň roka 2023.

Väčšinu rozpočtu na rekonštrukciu vo výške 10,1 milióna eur má trenčianska radnica získať z eurofondov naviazaných na projekt Európskeho hlavného mesta kultúry. Finančná spoluúčasť mesta má byť vo výške 8 % z rozpočtu.

Architektonický vizuál tzv. Fiesta mosta už schválili aj poslanci mestského zastupiteľstva, ktorým ju ukázal trenčiansky hlavný architekt Martin Beďatš.

Z Fiesta mosta sa podľa Martina Beďatša stane nový verejný priestor na relax, šport, kultúrne a komunitné podujatia. Jeho súčasťou bude po dokončení dovedna päť objektov s bistrami, kaviarňami, reštauráciou, komunitným centrom či letným kinom. Súčasťou mosta bude aj cyklochodník, ktorý prepojí dve významné nadregionálne cyklotrasy.

Pod 240-metrovým mostom by mali na oboch stranách rieky vzniknúť aj prírodné parky s ihriskom, pieskoviskom, bufetom, lavicami a cyklostojanmi.

