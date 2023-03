Nevieš si rady s daňovým priznaním? Finančná správa ťa zachráni na poslednú chvíľu.

Finančná správa SR od pondelka rozširuje možnosti komunikačných kanálov. Okrem telefonického kontaktu alebo emailovej komunikácie spúšťa FS online poradňu na call centre. Informovala o tom v piatok hovorkyňa FS Martina Rybanská.



Konzultanti FS v stanovených hodinách prostredníctvom Live Chatu pomôžu daňovníkom pri vypĺňaní daňového priznania typu A. Pri daňovom priznaní typu B im pomôžu v prípade príjmov zo zamestnania alebo prenájmu nehnuteľností okrem prípadov, keď s prenájmom nehnuteľností podnikajú.



Poradňa bude k dispozícii do konca marca. V 12. kalendárnom týždni to bude v čase od 9.00 h do 11.00 h a od 14.00 h do 15.00 h. V 13. týždni bude poradňa fungovať dopoludnia od 10.00 h do 12.00 h a popoludní od 17.00 h do 19.00 h.

Prístup k online poradni je cez portál FS v časti Kontakty. „Potrebné je len kliknúť na kolónku Live Chat a vybrať si kolónku daňového priznania typu A alebo B. Následne bude klient presmerovaný na konzultanta, ktorý sa mu bude venovať,“ dodala Rybanská.

Zdroj: Finančná správa (FS)

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.