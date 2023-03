Odkiaľ mal ostrý náboj a zbraň? Zverejnili nové informácie o Vladimirovi, ktorý postrelil kadetku Michaelu

OK

To, že bol Vladimir skúsený pedagóg, potvrdila aj rektorka Kurilovská.

Rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská a minister vnútra Roman Mikulec na rokovaní parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť objasňovali detaily z prípadu postrelenej študentky Michaely. Polícia aktuálne prešetruje prípad pre prečin ublíženia na zdraví. Zamestnanca medzičasom prepustili.

Kurilovská tvrdí, že pedagóg Vladimir Šeparnev pochádzajúci z Moskvy, ktorý postrelil študentku, spĺňal vzdelanie na svoju pozíciu, disponoval slovenským zbrojným preukazom aj občianstvom. Po výberovom konaní na pozíciu civilného pedagóga, na ktorého sa prihlásil iba on, ho prijali na škole. Šeparneva nijako špeciálne nepreverovali.

„U nás neexistujú previerky, u nás ľudia nedochádzajú do kontaktu s utajovanými informáciami,“ objasnila Kurilovská a neskôr dodala, že na neho neboli žiadne sťažnosti. Zo životopisu zamestnanca podľa rektorky nevyplýva nič nevyhovujúce. O jeho pôsobení v ruských službách Specnac nevedela.

Kurilovská zdôraznila, že nebol policajný inštruktor a toto tvrdenie je nepresné. „Bol skúsený pedagóg, inak by sme ho nezamestnali,“ povedala. Zbraňou disponoval preto, že bol vysokoškolským pedagógom na katedre telesnej – mal teda k dispozícii takzvanú katedrovú zbraň.

Cvičné zbrane k dispozícii nemali. Katedrové zbrane mali dostať bez nábojov, no minister Mikulec nechcel objasniť, odkiaľ dostal náboje. Od poslancov žiadal, aby počkali na výsledky vyšetrovania.

Podľa Kurilovskej mal pedagóg na polygón, kde sa strieľalo, prístup tak ako každý člen katedry, nemal tam však čo robiť. Šeparnev mal zbrojný preukaz na všetky kategórie, Kurilovská však nevedela spresniť, z ktorej zbrane strieľal, pretože ide o predmet vyšetrovania. Rovnako sa vyšetruje aj skutočnosť, ako sa pedagóg dostal k slovenskému občianstvu.

Minister Mikulec si myslí, že by mala rektorka odstúpiť. Kurilovská však po výbore reagovala, že by to bolo zbabelé, a odstúpenie odmietla.

