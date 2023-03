Zopakujú si niektorí Slováci testy na vodičák? Európska únia chce pretestovať jednu skupinu obyvateľov

Európska únia navrhuje, aby si ľudia nad 70 rokov opätovne zopakovali testy na vodičské preukazy. Testovať sa budú musieť každých päť rokov. Brusel by chcel novým pravidlom zaistiť väčšiu bezpečnosť na cestách, píše nemecký portál Bild.

Ešte nie je jasné, ako by testy vyzerali, ich konkrétnu podobu si určí každý členský štát samostatne. Krajina sa tak môže sama rozhodnúť, či bude potrebné aj otestovanie, alebo stačí prehliadka u lekára, ktorá je na Slovensku povinná pre vodičov starších ako 65 rokov.

Únia by chcela docieliť, aby do roku 2050 nedochádzalo k smrteľným autonehodám. Do roku 2030 chcú počet tragických nehôd znížiť o polovicu, čo by znamenalo ročne zhruba o 10 000 menej mŕtvych na cestách. Bild informuje, že za rok 2022 na európskych cestách zomrelo 20 600 ľudí.

