V USA skrachovala kľúčová banka. Hrozí reťazová reakcia, Biden reaguje

Americká banka Silicon Valley Bank špecializujúca sa na rizikové investície skrachovala a investori naprieč USA sa obávajú dominového efektu.

Podobnému osudu môžu podľa ekonómov bezprostredne čeliť aj iné banky. Krach SVB je najväčším bankrotom americkej banky od roku 2008, keď započala globálna ekonomická kríza.

Administratíva Joea Bidena podľa CNN ubezpečila, že veritelia SVB majú oddnes prístup k svojim peniazom a daňoví poplatníci nebudú zodpovední za žiadne straty spojené s riešením SVB. „Som pevne odhodlaný zobrať tých, ktorí môžu za tento neporiadok, na plnú zodpovednosť a pokračovať v našom úsilí posilniť dohľad a reguláciu väčších bánk, aby sme už nikdy neboli v podobnej pozícii,“ uviedol prezident USA.

Breaking: Federal regulators said all depositors of Silicon Valley Bank will get their money and said a second bank, Signature Bank, was closed https://t.co/Dr78IBeT3U