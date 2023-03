VIDEO: Jake Gyllenhaal dal facku bývalému zápasníkovi MMA. Takto na podujatí UFC nakrúcal nový akčný film.

Už v nedeľu nadránom sa pobijú o opasok ťažkej váhy UFC legendárny Jon Jones a Cyril Gane. Vždy pred podobnými titulovými zápasmi najprestížnejšia MMA organizácia usporadúva verejné váženie s divákmi spojené so staredownami bojovníkov.



Ako píše portál MMA Junkie, diváci v Las Vegas dostali aj malé prekvapenie navyše. Po ceremoniáli spätom s turnajom UFC 285 totiž prišiel na pódium Conor McGregor a objasnil, že teraz potrebuje od ľudí poriadny potlesk, pretože filmári v zákulisí natočia jednu scénu do pripravovaného filmu Road House.



Ako sme informovali dávnejšie, v remaku kultovej snímky z roku 1989 si zahral aj McGregor, no hlavnou hviezdou snímky bude obľúbený Jake Gyllenhaal (Donnie Darko, Zodiac, Prisoners). Práve Gyllenhaal čoskoro nabehol na pódium a hral UFC zápasníka, ktorý sa práve ide biť o titul. Jeho súpera stvárnil bývalý MMA zápasník Jay Hieron, ktorý istý čas pôsobil práve v UFC.



Počas vzájomného staredownu obaja zahrali pred kamerami roztržku. Gyllenhaal dal facku Hieronovi, ktorý sa do herca ihneď nato pustil, no vzápätí ich rozdelili ochrankári. Scéna ďalej obsahuje zinscenovaný rozhovor medzi oboma „zápasníkmi“, pričom z oboch strán cítiť čistú nevraživosť.



Gyllenhaal síce mohol udrieť súpera oveľa dôveryhodnejšie (dali mu to „vyžrať“ aj fanúšikovia v komentároch na Youtube), vyzerá to tak, že si túto rolu skvele užíva. Koniec koncov, v podobnej role sme ho už mohli vidieť v dráme Southpaw (2015), kde stvárnil boxera.





