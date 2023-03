Ak dostaneš pokutu, rovno ti v cene pribalia diaľničnú známku. Týmto spôsobom chce nový návrh zákona šetriť Slovákom peniaze.

OK

Poslanec Tomáš Taraba priniesol do parlamentu nový návrh zákona, ktorý by výrazne zmenil spôsoby, akými si Slováci môžu zaobstarať diaľničnú známku. Po novom by mohli pokuty za neoprávnené používanie rýchlostných ciest a diaľnic zahŕňať platbu za známky s platnosťou 365 dní.

V praxi by to vyzeralo tak, že vodiči, ktorí dostanú pokutu za používanie spoplatnených úsekov, automaticky po zaplatení získajú diaľničnú známku na najbližší rok. Dátum jej platnosti by bol pripísaný ku dňu úhrady pokuty.

Cena pokuty by sa však nenavýšila o hodnotu známky. „Prijatím uvedeného návrhu by sa v úhrade predmetnej pokuty kumulovala sankcia za porušenie uvedenej povinnosti a zároveň úhrada za diaľničnú známku s platnosťou 365 dní,“ informuje poslanec v dôvodovej správe.

Dve muchy jednou ranou

V modelovej situácii by to vyzeralo takto. Vodič využije spoplatnený úsek bez toho, aby mal platnú diaľničnú známku. O niekoľko dní dostane pokutu vo výške 200 eur za neoprávnené použitie rýchlostnej cesty. Zaplatením plnej čiastky pokuty následne získa doklad, v ktorom bude potvrdená úhrada ročnej diaľničnej známky v hodnote 60 eur spoločne s pokutou. Cena diaľničnej známky sa k výške pokuty pripočítavať nebude.

Podľa súčasne platnej legislatívy musí vodič alebo prevádzkovateľ vozidla uhradiť najskôr pokutu a následne uhradiť poplatok za diaľničnú známku.

Prípadným schválením tohto zákona by šoféri platili za využitie spoplatneného úseku len jedenkrát. Otázne však ostáva, či by sa automaticky nezdvihli ceny pokút, ktoré by šoféri inkasovali.

Ilustračné foto. Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj/Štefan Puškáš

