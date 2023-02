Nová mužská antikoncepcia znehybňuje spermie a má 100-percentnú účinnosť, ukázal výskum na myšiach

OK

OK

Mužská antikoncepcia pôsobí rýchlo, dočasne a je účinná už pri prvej dávke. Ak bude účinná aj u ľudí, muži ju budú môcť užívať len vtedy a tak často, ako to budú potrebovať. O svojej plodnosti by teda mohli rozhodovať každý deň.

Mužská antikoncepčná pilulka by čoskoro mohla byť realitou. Nový výskum na myšiach, ktorý financoval americký Národný inštitút zdravia, priniesol veľmi sľubné výsledky. Antikoncepcia účinkovala na 100 percent, a to až tri hodiny, pričom plodnosť sa naplno vrátila o 24 hodín neskôr, píše BBC. Žiaden z predošlých výskumov nebol taký úspešný.

Vedci v štúdii uverejnenej v prestížnom časopise Nature Communications uvádzajú, že jednorazová dávka lieku s názvom TDI-11861 znehybnila spermie pred párením, počas neho a po ňom. Po 24 hodinách účinok úplne vyprchal a ďalšia dávka spermií už „plávala“ normálne. Sľubnou správou je, že v laboratóriu už urobili niekoľko testov aj na ľudských spermiách a funguje to presne rovnako.

„Ide o revolúciu v oblasti mužskej antikoncepcie,“ hovorí autor štúdie Jochen Buck z Cornell University v New Yorku, ktorého cituje portál New Scientist. „Väčšina ostatných potenciálnych mužských antikoncepčných prostriedkov v klinickom vývoji je účinná až po 8 až 12 týždňoch.“

Žiadne vedľajšie účinky

Predchádzajúci výskum ukázal, že spermie potrebujú na pohyb proteín nazývaný rozpustná adenylylcykláza (sAC). Muži, ktorí nemôžu produkovať sAC pre zriedkavé genetické mutácie, sú neplodní. Buck a jeho kolegovia teda zhodnotili, či by sa liek inhibujúci sAC mohol použiť ako mužská antikoncepcia. Ak sú spermie nepohyblivé, nemôžu cestovať vaginálnym traktom, aby oplodnili vajíčko.

Výhodou tejto mužskej antikoncepcie je, že na rozdiel od tej ženskej neobsahuje žiadne hormóny. To znamená, že nespôsobí zníženie hladín testosterónu, a teda ani žiadne vedľajšie účinky. Vo výskume droga nemala viditeľné vedľajšie účinky, dokonca ani keď myši dostávali trojnásobok štandardnej dávky nepretržite počas 42 dní.

O svojej plodnosti rozhodnú každý deň

Ak bude nakoniec fungovať aj u ľudí, muži ju budú môcť užívať len vtedy a tak často, ako to budú potrebovať. O svojej plodnosti by teda mohli rozhodovať každý deň. Odborníci však varujú, že táto forma ochrany nechráni pred pohlavne prenosnými infekciami – stále by bolo preto potrebné používať kondómy.

Podľa Allana Paceyho, profesora andrológie na Sheffieldskej univerzite, je účinná orálna mužská antikoncepcia „naliehavo potrebná“. Hoci sa v priebehu rokov testovalo mnoho rôznych prístupov, žiadny z nich sa zatiaľ nedostal na trh.

„Vyradenie kľúčového enzýmu v spermiách, ktorý je rozhodujúci pre pohyb spermií, je úplne nová myšlienka. Skutočnosť, že by sme ho mohli vyraďovať a vracať tak rýchlo, je naozaj veľmi vzrušujúca,“ vraví Pacey. „Ak sa pokusy na myšiach podarí zopakovať na ľuďoch s rovnakým stupňom účinnosti, ide o metódu, ktorú sme tak dlho hľadali.“

Buck a jeho kolegovia plánujú liek zlepšiť tak, aby pred testovaním na ľuďoch vydržal dlhšie. Ak všetko pôjde dobre, dúfajú, že sa klinické skúšky začnú do roku 2025. Najbližšie majú vedci v pláne vyskúšať pilulku na králikoch.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.