Účtovníčka z východu Slovenska priznala, že 1,3 milióna eur spreneverila na odklínanie. Na súde opísala, ako peniaze minula

Na východe Slovenska v obci Šarišské Michaľany sa bývalej účtovníčke Zuzane C. podarilo spreneveriť viac ako 1,3 milióna eur v priebehu siedmich mesiacov.

Tento prípad v posledných dňoch rezonoval na Slovensku, pričom úradníčka najnovšie prvýkrát vypovedala na Okresnom súde v Prešove, kde vystupovala ako poškodená, informuje Korzár.

Na súde uviedla, že sa stala obeťou podvodu, do ktorého ju mal zapliesť obžalovaný Andrej S. z Myjavy. Ten sa na hlavné pojednávanie nakoniec nedostavil.

„Kladie sa mu za vinu, že vylákal od poškodenej pod zámienkou veštenia a iných služieb s tým spojených sumu vyše jedného milióna eur,“ povedal okresný prokurátor.

Účtovníčka najskôr za veštenie platila desiatky eur, no neskôr tisíce až desiatky tisíc, pretože verila, že týmto spôsobom pritiahne naspäť domov muža, ktorý ju opustil a nechal s dvoma deťmi.

Najskôr zo svojho, potom z obecného

Poškodená úradníčka mu spočiatku posielala osobné peniaze, neskôr začala čerpať financie z obecných zdrojov. Podľa úradníčky obžalovanému mužovi platila za veštenie, očistu či odklínacie rituály, ku ktorým ju zmanipuloval, aby z nej vytiahol peniaze.

„Nelegálne prevody urobila bývalá účtovníčka, ktorá peniaze posielala na osem rôznych účtov, ktoré si zriadili osoby zo západného Slovenska. Bývalá účtovníčka podala na polícii na uvedené osoby žalobu, podľa našich informácií pre podvod a vydieranie,“ vysvetľoval v minulosti niekdajší starosta obce Jozef Mačo.

Polícia však prípad účtovníčky už uzavrela. Podľa policajtov bola účtovníčka v čase spáchania podvodu nepríčetná. Za spreneveru viac ako milióna eur tak Zuzana C. nebude stíhaná. Hlavným podozrivým preto naďalej ostáva Andrej S.

Dlžníčka bude škodu po dohode so súdom postupne splácať mesačnými splátkami vo výške 100 eur v lehote do 15. 1. 2042. To znamená, že Zuzana do svojho dôchodku splatí celkovo 24 000 eur, aj keď výška škody je takmer 1,3 milióna eur.

