Fotky astrofotografa Tomáša ocenila NASA: Moja výbava stojí aj tisícky eur, poriadnu tmu nájdeš aj na Slovensku (Rozhovor)

„Som síce strachopud, ale tmy sa nebojím. Skôr si užívam prítomný okamih a vážim si to, že môžem vidieť takú krásnu oblohu. Veľa ľudí to nikdy nezažije,“ hovorí astrofotograf Tomáš Slovinský, ktorý sa za krásami nočnej oblohy a vesmíru pravidelne vydáva na najtmavšie miesta sveta.

Tomáš pochádza z Košíc a netradičnej práci sa venuje viac ako päť rokov. Okrem fotografie pracuje aj na popularizácii astronómie. Pomocou prenosného planetária, ktoré založil spoločne s kolegyňou, navštevujú školy po celom Slovensku. Mladý Slovák píše aj články o nočnej oblohe a úkazoch, ktoré na nej môžeš pozorovať. Robí mesačné prehľady, ktoré publikuje vedecko-technický magazín Quark.

Ako si sa dostal k astrofotografii?

V podstate to bolo moje hobby odmalička. Keď som mal asi päť rokov, rodičia mali starý analógový foťák. Vtedy boli ešte filmy a nemohol som si dovoliť príliš veľa zlých pokusov, ale predsa sa mi podarilo odfotiť zopár krivých, neostrých fotiek. Neskôr som chodil so strýkom, ktorý mal digitálny fotoaparát do prírody.

Keď som bol starší, kúpil som si prvú digitálnu zrkadlovku. Fotil som si len tak pre seba, boli to amatérske fotky a nemalo to nič spoločné s profesionálnou krajinárskou fotografiou. Skrátka ma to bavilo. Keď som neskôr zistil, že je fotoaparát schopný na oblohe zachytiť viac hviezd, ako dokáže ľudské oko vidieť, začal som pátrať po tom, čo sa dá urobiť s lepšou technikou.

Rozdiel medzi ľudským okom a fotoaparátom je, že foťák v noci nevidí čiernobielo.

Musíš za peknými fotkami cestovať ďaleko?

Fotím aj na Slovensku, ale aj v zahraničí. Snažím sa veľa cestovať za rôznymi úkazmi, za zatmením či polárnou žiarou. Takisto organizujem aj workshopy pre tých, ktorí sa chcú naučiť fotiť, a často pri tom cestujem aj do cudziny.

Fotografia, ktorú Tomáš vytvoril na pláži na ostrove Kréta v Grécku. Zdroj: Instagram/slovinsky.art

Čo všetko môžeme na oblohe vidieť voľným okom a čo iba foťákom?

