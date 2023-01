Za rohom môže byť nová pandémia a svet je na ňu extrémne nepripravený. Červený kríž má desivé varovanie pre všetky štáty

Organizácia Červený kríž upozorňuje na to, že svet nie je pripravený na ďalšie pandémie a krízy, ktoré môžu byť výsledkom stále pravdepodobnejších klimatických katastrof, píše portál Aljazeera.

Organizácia vyzvala všetky krajiny, aby do konca roka aktualizovali svoje plány na boj s potenciálnymi pandémiami. Červený kríž považuje za najdôležitejšie budovanie dôvery, spravodlivosti a lokálnych sietí. Tieto odporúčania zverejnili pri príležitosti tretieho výročia začiatku pandémie covidu-19.

Nová pandémia je za rohom

„Ďalšia pandémia by mohla byť hneď za rohom,“ povedal Jagan Chapagain, generálny tajomník Červeného kríža. „Ak skúsenosti s covidom-19 neurýchlili naše kroky smerom k pripravenosti, tak čo iné ich urýchli?“ pýta sa vo vyhlásení.

V správe Červený kríž píše, že sa štáty musia pripraviť na viacero katastrof, pretože pri súčasnej klimatickej situácii sa môže vyskytnúť niekoľko problémov súčasne.

Krajiny by mali do konca roka 2023 prehodnotiť svoju legislatívu, aby vedeli zabezpečiť plány do budúcnosti. Mali by najmä začať investovať do miestnych komunít a do zdravotníctva. „Dôležité je, že musí existovať politická vôľa sa k tomu zaviazať,“ povedal Chapagain.

