V najchladnejšom meste sveta na Sibíri teplota klesla pod -50 stupňov Celzia. Domáci majú originálny trik, ako bojovať proti zime.

V Jakutsku na Sibíri aktuálne teplota klesla pod -50 stupňov Celzia a domáci majú obrovské problémy žiť čo i len svoj bežný život. Zo svojich domovov môžu ísť výhradne naobliekaní v niekoľkých vrstvách, no i tak pociťujú chlad.

„Nie je žiadnym špeciálnym tajomstvom, ako sa vyrovnať so zimou. Musíte si obliecť viac vrstiev. Ako kapusta,“ radí jedna z obyvateliek v interview pre CNN. „Je potrebné udržať v teple nohy. Ak ti je zima na nohy, je ti zima na celé telo,“ vysvetľuje. Napriek týmto radám však domáci mrznú.

Jakutsko, kde leží mesto Jakutsk, je najväčšou republikou Ruskej federácie a žije tu viac ako 250-tisíc ľudí. Chlad ich zrejme nemôže prekvapiť, keďže v zime tu teplota môže klesnúť aj na mínus 70 stupňov. Zima v tejto republike zvyčajne trvá od 9 do 10 mesiacov.

Extremely cold temperatures were forecast to continue impacting parts of Russia from January 14 as an Arctic air mass moved over Siberia. Footage posted to Instagram shows poor visibility and snow in Yakutsk in east Siberia. pic.twitter.com/4pXC3cLZW4