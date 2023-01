Slovensko, priprav sa na intenzívne sneženie. Už v najbližších dňoch by mala prísť poriadna zima, a to nielen na horách

OK

Začiatkom roka sme na našom území mali veľmi teplé januárové počasie. To sa môže zmeniť už budúci týždeň.

V priebehu budúceho týždňa čaká Slovensko výrazné ochladenie a sneženie. Do Európy by sa mala vrátiť poriadna zima, pričom intenzívnejšie sneženie a zrážky by sme mali očakávať aj v nižších polohách, informuje iMeteo.sk.

V najbližších dňoch by sa mal rozpadnúť polárny vír na severe Európy, čoho následkom by aj na Slovensko malo prísť zimné počasie. Aj keď sme nový rok začali s vysokými teplotami, predpovede ukazujú, že sa to môže už čoskoro zmeniť.

Nasledujúci týždeň na naše územie prinesie snehové zrážky, ale aj silný dážď. Momentálne ťažko predpovedať, v ktorých konkrétnych oblastiach krajiny môžeme očakávať sneh, no predpovede naznačujú, že by sa konečne mohli dočkať aj nižšie položené miesta a nielen horské oblasti. Na horách by malo napadnúť až niekoľko desiatok centimetrov nového snehu.

