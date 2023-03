55 filozofických otázok o živote, ľuďoch aj súčasných problémoch. Zisti, či dokážeš nájsť na niektorú z nich jednoznačnú odpoveď

Snaha odpovedať na filozofické otázky väčšinou neprináša odpovede, ale, paradoxne, ďalšie a ďalšie otázky.

Snaha odpovedať na filozofické otázky väčšinou neprináša odpovede, ale, paradoxne, ďalšie a ďalšie otázky. Má teda vôbec zmysel zamýšľať sa nad vecami, ktoré pri pive s kamošom či doma v obývačke aj tak pravdepodobne nevyriešime? To nevieme. Ale ľudí to skrátka baví. Spísali sme teda 55 filozofických otázok, ktoré zmenia alebo vyformujú tvoj pohľad na svet, ľudstvo, morálku či súčasné problémy. Dokážeš nájsť na niektorú z nich jednoznačnú odpoveď?

Filozofické otázky o ľuďoch

1. Čo dáva ľudskému životu zmysel?

2. Máme skutočne slobodnú vôľu?

3. Môže ľudstvo dosiahnuť úplný svetový mier?

4. Má ľudská kreativita limity?

5. Snaží sa nám naše podvedomie niečo naznačiť pomocou našich snov?

6. Má človek dušu?

7. Ak by neexistoval strach, bol by život človeka lepší alebo horší?

8. Existujú spriaznené duše?

9. Aké ciele by si malo ľudstvo spoločne stanoviť?

10. Pri akých činnostiach ľudstvo najviac mrhá svojím potenciálom?

11. Ktorá ľudská cnosť je najvznešenejšia?

12. Ako ľudstvo pravdepodobne vyhynie?

13. Ktoré vlastnosti robia z niekoho dobrého človeka?

14. Je pre človeka horší trest smrti alebo doživotie vo väzení?

15. Dokážu sa ľudia zmeniť?

Populárne filozofické otázky

16. Čo je to láska?

17. Majú zvieratá dušu?

18. Existuje posmrtný život?

19. V akých prípadoch by mala byť sloboda slova limitovaná?

20. Aká je definícia zla?

21. Existuje Boh?

22. Sme vo vesmíre sami?

23. Je vesmír nekonečný?

24. Čo je bytie?

25. Čo to znamená, byť slobodný?

Filozofické otázky o morálke

26. Akým morálnym dilemám v súčasnosti čelí naša krajina?

27. Je morálne porušiť zákon, ak chceme niekomu zachrániť život?

28. Je morálne zabíjať zvieratá kvôli mäsu, ak vie človek prežiť aj bez neho?

29. Je v poriadku klamať, aby sme ochránili pocity toho druhého?

30. Je morálne zabiť jedného človeka, aby sme zachránili ďalších sto?

Čo by bolo, keby

31. Ako by sa spoločnosť zmenila, keby mohli otehotnieť aj muži?

32. Ak by si mohol všetkých ľudí zbaviť jednej zlej vlastnosti, ktorú by si vybral?

33. Bol by si to ešte ty, ak by si stratil všetky svoje spomienky?

34. Ako by vyzeral svet, keby neexistovala láska?

35. Bolo by lepšie, keby sme vyzerali všetci rovnako?

Prečo je to tak?

36. Prečo ľudí fascinujú masoví vrahovia?

37. Prečo posudzujeme vlastné činy podľa nášho zámeru a činy iných podľa výsledných skutkov?

38. Prečo je na svete utrpenie?

39. Prečo je lepšie, ak na niektoré otázky nepoznáme odpoveď?

40. Prečo sa zlé veci dejú dobrým ľuďom?

41. Prečo vyhadzujeme jedlo, keď vieme, že v iných krajinách ľudia umierajú od hladu?

Súčasné filozofické otázky

42. Sú sociálne siete prínosom pre dnešnú spoločnosť? Priniesli viac dobra alebo zla?

43. Čo v súčasnosti spôsobuje na svete najviac utrpenia, ale nedá sa tomu vyhnúť?

44. Je feminizmus v dnešnom svete stále potrebný?

45. Existuje skutočná objektívnosť?

46. Sú dnes ľudia šťastnejší ako boli v minulosti?

47. Ako môžeme definovať pravdu?

48. Kde je hranica medzi sebaláskou a prehnaným sebavedomím?

49. Je niečo na svete perfektné?

50. Stali sme sa s príchodom moderných technológií menej alebo viac ľudskí?

51. Môže byť umelá inteligencia kreatívna?

52. Je dôležitejšia spravodlivosť alebo súcit?

53. Zabezpečia prísnejšie zákony lepší svet?

54. Mali by tí, ktorí žijú nezdravo, platiť vyššie zdravotné poistenie?

55. Rodia sa ľudia zlí alebo robia zlé veci v dôsledku skúseností a prostredia, v ktorom vyrastajú?