Najčastejšie otázky na pohovore. Ako na ne odpovedať správne?

Priprav sa na pohovor tak, aby si už nemusel hľadať novú prácu.

Chceš zmeniť prácu? Poslať dobre spravený životopis nestačí. Najdôležitejšou časťou, ktorá rozhoduje o tom, či ťa do novej práce vezmú alebo nie, nie je práve pracovný pohovor. Jeho súčasťou je séria otázok, ktorými by si nemal zostať zaskočený. Pripravili sme si zoznam otázok, ktoré sa najčastejšie objavujú na pohovoroch a oplatí sa byť na ne pripravený. Ku každej otázke sme preto dali aj tipy, čo môžeš odpovedať.

1. Povedz nám niečo o sebe.

Ideálne porozprávaj niečo, čo nie je v tvojom životopise. Najlepšie bude, ak to skúsiš podať ako príbeh a nie ako monológ. Povedz, aké situácie ťa v živote ovplyvnili, čo ťa v živote napĺňa, a ideálne to aplikuj na prácu. Vďaka tomu, čo povieš, budeš mať kontrolu nad tým, ako bude rozhovor pokračovať. Ideálne hovor o svojich kvalitách, vďaka ktorým si ideálny kandidát na konkrétne pracovné miesto.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Sho Dewan | CAREER COACH (@workhap)

2. Prečo chceš pracovať práve u nás?/Prečo si sa rozhodol odísť zo svojho pôvodného zamestnania?

Väčšinou je dôvodom odchodu z práce nedostatočný plat alebo zlé pracovné prostredie. Za tým sa môže skrývať zlý šéf, toxické pracovné prostredie a iné množstvo negatívnych vplyvov. Aj keď to možno je tvoj dôvod odchodu, netreba to povedať na rovinu.

Skús to otočiť, a ak aj odchádzaš pre nezhody so šéfom, povedz, že nemáš dostatok motivácie, avšak ty chceš napredovať. Rovno môžeš opísať, ako si predstavuješ tvojho ideálneho šéfa, prípade lídra. Inšpirovať sa môžeš aj týmto videom.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Greg Langstaff (@langstaff.greg)

3. Čím ťa táto pracovná ponuka zaujala?

Rozhodne nehovor, že platom. Ak to tak aj je. Pracovné pohovory sú miesto, kde by si určite nemal klamať, ale ani byť 100 % úprimný štýlom, čo v mysli, to na jazyku. Skús vybrať niekoľko zaujímavostí, ktoré boli v popise práce. Prípadne povedz, ak sa ti páči niečo na firme, kde sa uchádzaš o miesto. Pozri si ich sociálne siete, možno tam nájdeš nejaký príspevok zo zákulisia pracoviska, prípadne originálny spôsob komunikácie, ktorý ti je sympatický.

4. Ako sa vyrovnávaš so stresom / Ako pracuješ pod tlakom?

Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch, by si nemal reagovať negatívne. Každá práca má nejaké vypäté alebo stresujúce situácie. Ten, kto sa ťa pýta, chce vedieť, akým spôsobom v takejto situácii pracuješ, aby si stres čo najviac eliminoval. Zároveň môžeš túto otázku využiť na to, aby si sa aj ty opýtal, ako vyzerá stresová situácia v práci, o ktorú sa uchádzaš. Pokojne požiadaj toho, kto s tebou robí pohovor, aby ti opísal, čím môžu byť stresové situácie spôsobené.

5. Aké sú tvoje predstavy o ohodnotení?

Toto býva veľmi riskantná odpoveď. V inzeráte by mal byť zverejnený plat, preto reflektuj sumu, ktorá bola v ňom. Ak tam bola menšia čiastka, ako by si chcel, navrhni sumu, ktorú si predstavuješ ty. Nemôže to prísť však len tak. Ideálne hneď argumentuj svojimi zručnosťami, rokmi praxe, ktoré by mali byť dôvodom, prečo si zaslúžiš vyšší plat.

Ak plat nebol komunikovaný, pozri si pred pohovorom, v akých sumách sa pohybuje ohodnotenie na podobných alebo rovnakých pozíciách iných firiem a odraz sa od toho. Daj si pozor, aby si sa nepodhodnotil.

6. Čo sú tvoje silné a slabé stránky? / Aké sú tvoje najlepšie a najhoršie stránky?

Takmer každý povie svoju najhoršiu stránku perfekcionizmus. A to nie je úplne odpoveď, ktorú by chceli personalisti počuť. Neboj sa byť úprimný, no radšej nehovor o nedochvíľnosti či o tom, že príliš nadávaš. Najlepšie je spomenúť svoje slabé stránky a hneď aj uviesť spôsob, akým ich rozvíjaš, prípadne, čo robíš pre to, aby si ich zlepšil. Môže to byť schopnosť počúvať, schopnosť viesť ľudí a podobne.

Ak ťa práca dlhodobo frustruje, možno je čas odísť. Zdroj: Pexels/Andrea Piacquadio

7. Na aké kariérne úspechy si najviac hrdý.

Tu by si nemal len vymenovať konkrétne úspechy, ale aj povedať, prečo ich považuješ za úspechy, ako si ich dosiahol a prípadne aký dopad to malo na spoločnosť, kde si pracoval, alebo tím. Nemusí to byť len splnenie firemných cieľov, môže to byť práve aj zlepšenie tvojej slabej stránky, nejaká nová zručnosť, ktorú si sa naučil. Prípadne niečo, čo ti spočiatku pripadalo ako veľmi ťažká, nesplniteľná úloha, no teraz ju už vieš na 100 %.

8. Čo bolo jedno z najťažších rozhodnutí, ktoré si musel v poslednej dobe urobiť?

Rovnako ako v predchádzajúcej otázke, aj tu je najlepšie písať podrobnosti. Prečo bolo rozhodnutie ťažké. Ako si pri tomto rozhodnutí postupoval. Môže to byť aj niečo, čo nemusí byť pre iných ľudí veľkou výzvou, no pre teba to bola výzva.

9. Máš nejaké otázky aj ty?

Ak sa nič neopýtaš, vyzerá to, že o prácu úplne nestojíš. Zaujímaj sa o to, ako bude vyzerať tvoj bežný pracovný deň a niektoré z otázok, ktoré položili tebe môžeš otočiť. Napríklad sa môžeš opýtať, aké výzvy sú najčastejšie pre osobu na tvojej pozícii. Alebo aké problémy / náročné situácie museli riešiť, aké sú voči tebe očakávania na tejto pozícii.

10. Tipy na záver a otázky, ktoré by ťa nemali zaskočiť