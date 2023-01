Shawn Mendes zmenil imidž a sklamal fanúšikov. Vyzeráš ako Rapunzel, ktorá stratila svoje schopnosti, odkazujú spevákovi

Spevák Shawn Mendes sa nepreslávil len speváckou kariérou, ale aj štýlom. Jeho kultová hriva, ktorá z neho robila sexsymbol od roku 2013, je preč a fanúšikovia si na túto novoročnú zmenu nemôžu zvyknúť. Reakcie na zábery paparazzov sa stali virálne. „Oh... je to ako Rapunzel, keby sa ostrihala a stratila svoje schopnosti,“ vtipne reaguje fanúšik na Twitteri.

Shawn Mendes spotted with new shaved head. https://t.co/CzSWlwMUjF — Pop Crave (@PopCrave) January 7, 2023

Spevák svoj novoročný strih prvýkrát predviedol v Los Angeles, keď si užíval raňajky. Dvadsaťštyriročná hviezda mala na sebe bledosivý kardigán, basic biele tričko a výrazný sivý šál, pričom neprehliadnuteľné bolo aj logo vytŕčajúcich boxeriek Calvin Klein. Zmena účesu je však taká výrazná, že médiá aj internet majú pocit, že ide o celkom nového človeka.

Twitter zaliali šialené reakcie, pričom vo väčšine z nich sa ľudia pýtajú „prečo“ a či je to naozaj Shawn Mendes. Kým niektorí ľudia píšu, že stratili slová, iní nešetrili kritikou a porovnávaním s inými celebritami či so seriálovými postavami vrátane Dana Humphreyho (Penn Badgley) zo seriálu Gossip Girl aj Eleven (Millie Bobby Brown) zo Stranger Things. „Práve som videla Shawna Mendesa s krátkymi vlasmi. Nepíšte mi. Smútim,“ odznelo takisto na Twitteri.

Paradoxom je, že v roku 2014 sa spevák na Twitteri podelil o svoju nočnú moru, v ktorej mu niekto ostrihal vlasy. Fanúšička to vtedy okomentovala: „Dúfam, že to neurobíš,“ a väčšina jeho funklubu priznala, že nechce, aby sa Shawn ostrihal. Mendesov „historický tweet“ o nočnej more je dnes opäť zdieľaný. Nuž... vyzerá to tak, že sny, respektíve mory, sa plnia.

Ako sa zdá, rok 2023 bude plný zmien. Treba uznať, že spevák nevyzerá zle, len si ešte na túto novinku musíme zvyknúť. Ako podotkli niektorí fanúšikovia, črty jeho tváre nezmení žiaden účes.

Anketa: Zobraziť výsledky > Skryť výsledky > Ako to Shawnovi sekne viac? Krátke vlasy mu celkom pristanú. Dlhšie vlasy boli lepšie... Chcem naspäť starého Shawna. Hlasovať Krátke vlasy mu celkom pristanú. 22% Dlhšie vlasy boli lepšie... 53% Chcem naspäť starého Shawna. 25%

