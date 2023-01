M3GAN je prvý veľký hit roka 2023. Horor s vraždiacou bábikou atakoval aj Avatara

OK

OK

Portál Collider informuje, že hororový film M3GAN je poriadny hit. V piatok dokonca prekonal tržby Avatara, a aj keď celkovo zarobil za víkend menej ako Avatar: The Way of Water, producenti snímky budú nadšení. M3GAN zarobil za premiérový víkend 45 miliónov dolárov celosvetovo, pričom až 30,2 milióna pochádzalo z trhu USA a Kanady.

Práve odtiaľ dostávajú americké štúdiá najväčšie podiely z kinotržieb. 14,8 milióna zo zahraničných kín navyše nepredstavuje kompletné tržby, keďže film sa ešte len dostane do niektorých krajín. Napríklad na Slovensku bude M3GAN premiérovať až 12. januára.

Horor M3GAN je o bábike, ktorú geniálna vedkyňa vyvinula na ochranu svojej dcéry. M3GAN ju má ochrániť pred fyzickým, ale aj emocionálnym nebezpečenstvom. Jej tvorkyňa to však prehnala a dala jej nadľudskú silu a schopnosti, takže keď jej preskočí, stane sa šialenou bábikou s nekontrolovateľnou umelou inteligenciou.

Čo sa Avatara týka, ten celosvetovo zarobil už viac ako 1,7 miliardy dolárov. Režisér a scenárista James Cameron povedal, že film je ziskový a s určitosťou uvidíme aj ďalšie pokračovania.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.