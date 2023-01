FOTO: Vatikán zverejnil fotografie zosnulého Benedikta XVI. Pochovajú ho už vo štvrtok.

Vatikán zverejnil prvé fotografie zosnulého emeritného pápeža Benedikta XVI. Jeho telo oblečené v slávnostnom červenom liturgickom rúchu dnes bolo uložené v kaplnke kláštora Mater Ecclesiae, kam sa emeritný pápež utiahol po svojej rezignácii v roku 2013. Emeritný pápež Benedikt XVI. zomrel vo veku 95 rokov v sobotu 31. decembra 2022.

Pope Emeritus Benedict XVI’s remains rest at the 'Mater Ecclesiae' monastery in the Vatican.



Starting Monday morning at 9 am, the Pope Emeritus’ body with lie in state in St. Peter’s Basilica for public viewing until Thursday morning. pic.twitter.com/IwuShYpmqc