POZOR: V Bratislave platí zákaz hlučných ohňostrojov aj na Silvestra. Petardy a delobuchy ohrozujú zvieratá.

V Bratislave je celoročne zakázané používať hlučnú zábavnú pyrotechniku kategórie F2 a F3. Platí to aj počas Silvestra a na Nový rok 1. januára. Výnimkou sú len ohňostroje, ktoré odpaľuje profesionálna firma, detská zábavná pyrotechnika kategórie F1 či scénická pyrotechnika. Bratislavská mestská polícia avizuje výrazné zvýšenie hliadkovania v uliciach mesta.



„Zameriavame sa najmä na oblasti, ako je napríklad bratislavská zoo či okolie útulku Slobody zvierat, ale aj miesta v blízkosti mestských lesov, ktoré ľudia využívajú na odpaľovanie pyrotechniky,“ uviedla polícia.



Za porušenie všeobecne záväzného nariadenia o používaní pyrotechnických výrobkov bude udeľovať na mieste pokutu. V správnom konaní sa môže jej suma vyšplhať až do výšky 500 eur.



Mestská polícia upozorňuje, že používanie zábavnej pyrotechniky stojí mnoho zvierat život a objavujú sa aj pretrvávajúce následky. „Zvukové efekty ubližujú spoločenským i voľne žijúcim zvieratám. Rovnako aj zvieratám v Zoo Bratislava,“ podotkli policajti.



Snaha o útek je podľa mestskej polície bežnou reakciou zvierat pri hluku pyrotechniky. V bratislavskej zoo sa to stalo osudným samici lamy krotkej, ktorá pri úteku narazila do plota a zahynula na následky krvácania do mozgu.



„U gravidných samíc môže dôjsť k potratu či k predčasnému pôrodu s komplikáciami. Po novoročných oslavách majú zvieratá strach aj zo známych zvukov. Boja sa vyjsť do vonkajších výbehov a nespolupracujú s chovateľmi aj napriek tomu, že ich dôverne poznajú,“ povedala riaditeľka Zoo Bratislava Júlia Hanuliaková.



Niektorí bratislavskí starostovia upozornili na sociálnych sieťach, že používanie hlučnej zábavnej pyrotechniky môže vystrašiť okrem zvierat aj deti, seniorov či ľudí, ktorí utiekli pred vojnou na Slovensko. Taktiež to podľa nich znečisťuje ovzdušie a spôsobuje zbytočný odpad na verejnom priestranstve a v prírode.

