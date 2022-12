Na týchto miestach už majú rok 2023. Kedy sa začnú ohňostroje v ďalších veľkých mestách?

OK

Na ostrovoch Kiribati, Samoa a Tonga už stihli osláviť príchod nového roka 2023. V rámci ich časovej zóny je aktuálne len krátko po polnoci. Veľké oslavy plné ohňostrojov sa očakávajú v austrálskom Sydney, kde je momentálne 21.00 h.

V Číne majú momentálne 18.00 h a do osláv konca roka v Tokiu zostáva 5 hodín. Londýn si na oslavy počká o hodinu dlhšie ako my na Slovensku a v New Yorku je momentálne iba 5.00 h.

