Rok 2022 v ekológii: útoky jedlom v galériách, európska solárna revolúcia aj koniec „drevorubača“ Bolsonara

Spravodajstvu dominovala v roku 2022 celkom oprávnene vojna na Ukrajine. Ekologické témy boli podobne ako počas koronakrízy odsunuté na vedľajšiu koľaj. Uplynulý rok však priniesol mnohé udalosti, ktoré zásadne formujú podobu planéty, na ktorej budeme žiť, a tak nezaškodí aspoň v skratke si ich zrekapitulovať.

Do nášho výberu sme zaradili aj správy, ktoré nám dovoľujú pozrieť do budúcnosti s opatrnou dávkou optimizmu. Chápeme, že nie každý chce pri záplave temných rizík stále dobrovoľne počúvať len o neodvratnosti klimatického chaosu.

1. Vojna na Ukrajine nie je len ľudská, no aj ekologická katastrofa

Ruské vojská okupujú od februára Ukrajinu a správy o tomto konflikte zase titulky všetkých médií. Okrem ľudských tragédií a ekonomickej krízy priniesla vojna aj negatívne ekologické dôsledky. Zmena dodávateľských reťazcov narušila krehkú rovnováhu na celom svete.

Západ sa na svoje pomery pomerne rýchlo skonsolidoval a uvalil sankcie na dodávky ruskej ropy a zemného plynu. Rastúce ceny energií sme okúsili všetci. Čína, Nemecko či Veľká Británia sa bohužiaľ uchýlili k (znovu)otvoreniu uhoľných elektrární. Ambiciózne ciele uhlíkovej neutrality leteli, dúfajme, že len dočasne, von oknom.

Dosahy vojny na životné prostredie priamo na Ukrajine sú viditeľné na satelitných záberoch ukrajinskej pobočky WWF. Ruská vojna podľa jej šéfa Bohdana Vykoroma ohrozuje 30 % všetkých chránených území na Ukrajine vrátane 14 ekologicky vzácnych oblastí s mokraďami.

Obrovské ekologické škody pácha priamo aj bombardovanie miest a infraštruktúry, ktoré ohrozuje najmä vodné ekosystémy. „Naše chránené územia a ekosystémy poškodili výbuchy, presuny vojenských vozidiel, požiare, nekontrolovateľná ťažba dreva na vojenské účely a na kúrenie, ale aj výstavba vojenských opevnení,“ rekapituluje Vykomora.

2. Prešľapovanie na mieste počas 27. klimatickej konferencie COP

Klimatický samit COP 27 sa tento rok s výrazne menšou pompou ako pred rokom v Glasgowe odohral v egyptskom Šarm aš-Šajchu. Štáty sa v Egypte nedokázali dohodnúť na zvýšení svojich ambícií v boji proti klimatickej zmene a prijať radikálnejšie zníženie emisií skleníkových plynov.

Slovenský tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča, ktorý viedol našu delegáciu, považuje za „jednoznačné sklamanie“ fakt, že krajiny sa nezhodli na zastavení dotácií ťažby zemného plynu a neotváraní nových ložísk. Za hlavné prekážky označil postoj Číny a Egypta.

Usporiadateľská krajina sa viac sústredila na vznik fondu solidarity, cez ktorý by mali bohaté krajiny prispievať tým najchudobnejším na zmierňovanie následkov klimatickej zmeny. Tzv. adaptačná agenda zo Šarm Aš-Šajchu obsahuje 30 cieľov, ktoré majú do konca desaťročia zlepšiť životy štyroch miliárd ľudí. Do pohybu má každoročne uviesť až 300 miliárd dolárov.

3. OSN pomaly dochádzajú metafory

Vieme, že ak chceme udržať nádej na zastropovanie rastu teploty na 1,5 °C, musíme do roku 2030 emisie skleníkových plynov znížiť až o polovicu. Robíme však pravý opak a aj tento rok dosiahli podľa výročnej štúdie OSN emisie uhlíka rekordné hodnoty. Globálne emisie CO 2 narástli o 1 % a ustálili sa na novom rekorde 36,6 miliardy ton. Alarmujúci nárast zaznamenali meteorológovia aj v prípade mimoriadne škodlivého metánu.

