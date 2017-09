Spoločnosti, ktoré sa stali známymi až po zmene mena. Google ani Amazon nezačínali so svojimi terajšími názvami

Najznámejšie spoločnosti na svete často začínali s menami, ktoré im slávu nepriniesli. Výber správneho mena je polovicou úspechu, pretože zákazníci si ho musia rýchlo osvojiť a zapamätať, aby ho mohli v budúcnosti odporúčať aj svojim známym. Množstvo značiek, ktoré dnes používaš každučký deň, zažilo ťažké začiatky s často vtipnými názvami.

BACKRUB / GOOGLE

Najpoužívanejší vyhľadávač začínal s menom Backrub, ale medzi ľuďmi sa za takmer rok svojej existencie neuchytil, a tak ho v roku 1997 zmenili na Google. Backrub mal charakterizovať schopnosť vyhľadávača spájať aj neviditeľné odkazy v pozadí internetu.

BRAD’S DRINK / PEPSI



Lekárnik Caleb Davis Bradham vymyslel v roku 1893 nápoj s nezvyčajným zložením. Nápoj obsahoval všetko od cukru, cez karamel až po oriešky a rýchlo sa z neho stala populárna záležitosť. Caleb ho pomenoval podľa svojho mena ako Brad’s Drink, avšak v roku 1898 dostal nápoj nový názov Pepsi-Cola, čím lekárnik odkazoval na údajné pozitívne pôsobenie na tráviaci trakt

JERRY AND DAVID’S GUIDE TO THE WORLD WIDE WEB / YAHOO!



Portál Yahoo! Začínal ako projekt dvoch kamarátov zo Stanfordskej univerzity. Jerry Yang a David Filo zvolili názov vytvorený zo svojich mien a po rýchlej expanzii z obyčajného zoznamu zaujímavých stránok na celoplošný portál nastal čas názov zjednodušiť, z čoho vzniklo v roku 1995 práve Yahoo!

BLUE RIBBON SPORTS / NIKE

Nike je dnes svetovým gigantom v oblasti oblečenia aj topánok, avšak po svojom založení v roku 1964 pôsobila spoločnosť s menom Blue Ribbon Sports len ako distribútor. Až v roku 1971 dostala spoločnosť svoj súčasný názov, keď ju zakladatelia Phil Knight a Bill Bowerman pomenovali podľa gréckej bohyne víťazstva.

AMAZIN’ SOFTWARE / EA GAMES

Najjednoduchší názov, aký vtedy napadol bývalému zamestnancovi spoločnosti Apple, dostalo do vienka Electronic Arts. Spoločnosť založená len v roku 1982 potrebovala špecifickejší názov, a tak sa zakladateľ Trip Hawkins priklonil k názvu Electronic Arts, čím chcel zvýrazniť umenie ako súčasť jeho podnikania.

SOUND OF MUSIC / BEST BUY

Americký elektronický gigant Best Buy začínal ako obchod s hudobninami. Jeho zakladateľ Richard Schulze ho nazval Sound of Music, čo sa celkom hodilo, lenže jeho obchod v meste Roseville zničilo v roku 1981 tornádo. Veľkú časť produktov potom so zľavou predával v takzvanom „tornado sale“ a lákavé ponuky priniesli za dva dni viac zákazníkov ako kedykoľvek predtým. O dva roky dostal obchod nový názov Best Buy.

STAG PARTY / PLAYBOY

Hugh Hefner sa v roku 1953 pri zakladaní dnešného Playboya nechal inšpirovať sériou ilustrácií z 30. rokov minulého storočia s názvom Stag at Eve. Magazín dostal názov Stag Party a všetko vyzeralo výborne až do momentu, kedy neprišiel list od ďalšieho magazínu Stag, ktorého názov mal Hefner skopírovať. Napokon zvolil meno Playboy.

PETE’S SUPER SUBMARINES / SUBWAY

Fred DeLuca si v roku 1965 požičal 1000 dolárov, aby mohol v meste Bridgeport otvoriť svoj prvý obchod so sendvičmi. Najskôr ho nazval Pete’s Super Submarines, ale ľudia často názov prepočuli ako „Pizza Marine“, a do obchodu prichádzali so žiadosťou o pizzu s morskými plodmi. Názov preto bolo potrebné skrátiť, z čoho vznikol Pete’s Subway a Subway.

MATCHBOX / TINDER

Zoznamovacia aplikácia Tinder dostala svoje prvé meno Matchbox vďaka nespočetným slovným hračkám o láske a ohni. V srdci zakladateľom vzplanul oheň po tom, čo zistili, že ich meno až tak nefunguje, a tak prelistovali slovník a objavili v ňom Tinder.

PC’S LIMITED / DELL

Miliardár Michael Dell začal podnikať ešte v roku 1984 na University of Texas. Prvý názov jeho spoločnosti znel PC’s Limited, čo bolo príliš všeobecné, a po odchode z univerzity o rok neskôr použil Dell len svoje priezvisko.

RELENTLESS / AMAZON

Portál Amazon začínal pred rokmi s názvom Relentless a jeho zakladateľ Jeff Bezos dlho veril, že s ním aj prerazí. Nestalo sa tak, a postupom času bol prinútený vymyslieť nový názov. Do úvahy pripadali mená ako Awake, Cadabra či Bookmail, avšak voľba padla na Amazon s prihliadnutím na začínajúce prvé písmeno abecedy a najväčšiu rieku na svete.