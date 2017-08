Svoj profil na Tinderi premenil na vtipnú PowerPoint prezentáciu. Ženám poskytuje všetky podstatné informácie

Záplava rovnakých profilov na Tinderi nepomáha hľadajúcemu človeku vybrať si osobu, ktorá sa k nemu bude najviac hodiť. Niket Biswas z New Yorku si preto na dve hodiny sadol za svoj počítač a namiesto nudného profilu si vytvoril celú PowerPoint prezentáciu, aby ju potom snímok po snímku mohol nahrať na Tinder a očarovať vďaka nej ľudí. Na prvej snímke sa v krátkosti predstavuje, druhá zase poukazuje na jeho osobnostný rast v oblastiach ako varenie, roztomilosť, či koordinácia medzi očami a rukami. Zabralo mu to síce trochu viac času ako obyčajný profil, lenže od jeho zverejnenia už získal minimálne desať vzrušujúcich spojení so ženami, ktoré by možno predtým nezaujal, ale okamžite chceli oceniť jeho zmysel pre humor a kreativitu. Nečudo, veď Niket na snímkach spomína aj svoju lásku ku šteniatkam, neprestajnú dostupnosť čokolády a prežúvanie jedla so zavretými ústami, takže vlastnosti, ktoré by ocenila každá žena.

Zobraziť galériu 5