Tweet Baracka Obamu sa stal najlajkovanejším v histórii. Po udalostiach v Charlottesville v ňom odsúdil rasizmus a nenávisť

V Spojených štátoch amerických momentálne nie je príliš dôvodov na úsmev, hlavne po udalostiach v meste Charlottesville, kde sa zišli náckovia a jeden z nich zabil 32-ročnú Heather Heyer. Vzostup krajnej pravice tak netrápi len Európu, no zatiaľ čo predstavitelia krajín starého kontinentu vedia pomenovať tieto udalosti pravými menami, prezident Spojených štátov amerických v tomto smere zaostáva a jeho činy tak dokonca kritizujú aj republikáni ako George Bush, John McCain či Marco Rubio.

Opačne sa k udalostiam v Charlottesville postavil exprezident Barack Obama, ktorý na svoj Twitter profil zavesil fotografiu detí odlišných rás pozerajúcich sa na neho z okna. K fotke priložil citát svojho osobného hrdinu Nelsona Mandelu, ktorý znie takto: „Nikto sa nerodí s nenávisťou voči inému človeku pre farbu jeho pokožky, pôvod či náboženstvo.“ Odvtedy jeho tweet lajklo až 3,6 milióna ľudí, čím sa mu podarilo prekonať rekord tejto sociálnej siete a je výborné, že sa to podarilo práve tweetu s takýmto posolstvom.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm