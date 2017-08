Najväčšie trapasy pri spievaní hymien. Nechýba ani Sisa Sklovská, Borat či iné (ne)vydarené perličky zo sveta

Hymna patrí k najdôležitejším symbolom jednotlivých štátov. Niektoré sú dynamickejšie a bojovejšie, iné pomalšie a melodickejšie. Potom rozpoznávame ešte dva druhy - vydarenejšie a menej vydarenejšie. Už dvakrát sme vám ukázali zoznamy najkrajších hymien na svete, prvá časť tu, druhá tu. Pod článkami taktiež nájdete aj anketu, kde si môžete vybrať vášho favorita. My sa tentoraz na národné piesne pozrieme z troška iného uhla. Môžete mať aj tú najpútavejšiu melódiu na svete, najlepší rým či hocčo iné, no keď sa spevákovi nevydarí deň, pokojne vyrobí trapas na sto rokov dopredu. O podobné prípady nie je v širokom svete núdza. Opäť sme prehľadali YouTube, aby sme našli to najhoršie, čo sa len dalo. Nech sa páči.

Začneme dávkou spoza Atlantického oceána, pretože spievanie hymny je pre Američanov niečo výnimočné, pri čom sa cítia mimoriadne hrdo. Ešte lepšie, keď pri vyvrcholení preletia kdesi nad štadiónom stíhačky, vyletia konfety, ohňostroje a všetci začnú jačať. A spevák/speváčka si z krátkeho vystúpenia spraví krátku sebaprezentáciu, ako dobre vie zvládnuť aj najťažšie tóniny. Bohužiaľ, nie vždy sa zadarí:



Skutočne nepoznáme príbeh za týmto, no, náš jednoznačný favorit:

Viete čo, je toho tak veľa, že vám sem ešte priložíme kompiláciu. Jú-Es-Ej!

Keď zabudnete na fakt, že po koberci sa bohvieako korčuľovať nedá, a tak prenecháte spev divákom:

Zážitkami by sa vedeli pochváliť aj Nemci. Jeden z najčerstvejších prešľapov nastal počas tenisu, kedy im v USA zaspievali... no... hymnu Tretej ríše. Hráčky i fanúšikovia sa však nezbláznili a odrecitovali súčasnú verziu:

Renomé v tejto oblasti majú aj Egypťania, no nielen oni. Kadejaké skvosty sa podarili zhotoviť aj Sýrčanom a im podobným. A riadne. Posúďte sami:

Keď zabudnete slová a na šupu vymyslíte úplne niečo nové. Aj vy si radšej zakrývate oči? Nám zostalo ťažko aj za speváčku:

Môžete byť športovci akí len chcete, no dar hlasu nemá každý. V tomto prípade zlyhala technika, a preto sa chalani pokúsili hymnu zaspievať sami. Mali sa na to radšej asi vykašľať, pretože horšie zaspievanú ruskú hymnu ste ešte asi nepočuli:

Ach Karle, prečo. Keď mikrofón odhalí, čo nemá. Spevácky talent okolo danej osôbky nikdy neprešiel a do smrti asi ani neprejde:

Česi to nemali ľahké ani v Tadžikistane:

O filme Borat ste už určite niečo počuli. Snímka urobila Kazachstanu asi najväčšiu reklamu v dejinách krajiny, aj keď nie príliš peknú. V samotnom filme odznela aj vymyslená hymna s anglickým textom. Bohužiaľ, Kuvajťania si s ňou príliš hlavu nelámali a pustili ju rovno športovkyni počas súťaže. Všetko našťastie zobrala, povedzme športovo, no škandálu sa nevyhli:

Ani naši organizátori sa (nene)chali zahanbiť. Legenda z futbalového zápasu proti Malte obletela svet, keďže zaznel kúsoček piesne od Linkin Parku:

Za najväčší slovenský neúspech ľudia častokrát považujú vystúpenie Sisy Sklovskej počas Majstrovstiev sveta v hokeji 2011, ktoré sa konali na Slovensku. Nielenže speváčka podala zlý výkon, no vyznamenali sa aj diváci s nesprávne zloženou štátnou vlajkou. Uff, snáď sa na to už konečne niekedy definitívne zabudne. Všetko vystihol komentár v znení "Zastavte ju, bratia!":

Na niečo sme zabudli? Asi áno, je toho veľmi veľa, tak doplňte.