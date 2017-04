Študenti z prestížnej univerzity Yale vynašli účinný a prírodný liek na opicu. Prvá dodávka zaznamenala obrovský úspech a ihneď sa vypredala

Aj tí najlepší svetoví vedci už pred rokmi skonštatovali, že je snáď nemožné vynájsť liek na opicu, ktorý by bol stopercentne účinný a zaručoval by, že nás už nebude trápiť únava a nepríjemná bolesť hlavy či žalúdka. Pôvodne tvrdili, že nie je úplne možné identifikovať, čo presne sa s telom človeka pri konzumácii omamného nápoja deje a podkladali to skutočnosťou, že každý z nás reaguje na rôzne množstvo alkoholu inak. Aj preto ti raz stačí pol litra vody na vyrovnanie stavu dehydratácie, inokedy zázračná ružová tabletka alebo silný vývar od mamky a niekedy neostáva nič iné, len si stav dobre známej opice pretrpieť.

Všetko však nasvedčuje tomu, že sme sa konečne dočkali skutočného lieku, čo určite poteší mnohých z vás, keďže sme považovaní za národ, ktorý jednoducho ľúbi vypiť. A ruku na srdce, asi nikto z nás sa nebude pokúšať tento fakt vyvrátiť. Liam McClintock a Margaret Morseová sú študentmi prestížnej univerzity Yale, ktorí spoločne s jeho absolventmi, pedagógmi a farmaceutickým výrobcom nápojov spojili sily dokopy a vytvorili prírodný produkt s názvom SUNUP. Ten sa vďaka svojmu zloženiu stáva prvým skutočne účinným liekom na rannú nevoľnosť spôsobenú alkoholom a to vo forme prášku s citrónovou príchuťou. Študentom sa podarilo na tento veľmi ambiciózny projekt vyzbierať skoro 20-tisíc eur a následne vyrobiť prvú dodávku. Prvé testy na spotrebiteľoch dopadli vynikajúco, keďže sa celý náklad ihneď vypredal a všetci si jeho účinky pochvaľovali. Jednotlivé balenie sa predáva za približne 4,70 eur, no všetci dobre vieme, že ten pocit úľavy je na nezaplatenie. Produkt by sa mal už čoskoro dostať aj do komerčného predaja, o čom vás budeme určite informovať.

Všetko o samotnom produkte SUNUP nájdete aj v nasledujúcom videu od jeho tvorcov.

Zloženie:

L-glutamín N-acetyl-L-cysteín

Sulforafan (z extraktu brokolice)

Epigallocatechin gallate (z extraktu zeleného čaju)

Mung bean

Sodík

Vitamín C

Vitamín B1 (tiamín)

Vitamín B2 (riboflavín)

Vitamín B3 (niacín ako niacinamid)

Vitamín B6 (pyridoxín)

Vitamín B12 (ako kyanokobalamín)

Aspartát horčíka

Zinok (ako aspartát a monomethionin)

Draslík