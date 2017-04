Si neustále single? Podľa vedcov za tým môže byť fakt, že si jednoducho až príliš atraktívny

Určite si sa na internete už stretol so zábavnými obrázkami, ktorých podstata stojí na bode, že si jednoducho až príliš úžasný na to, aby si mal nejaký vzťah. Ver či nie, niečo na tom možno aj bude, tvrdí len mesiac stará štúdia vedcov z Harvardu. Tá porovnávala frekvenciu rozchodov voči atraktivite jedincov a zároveň aj danú dĺžku vzťahov. Zistilo sa, že atraktívnejší ľudia majú omnoho väčší problém udržať si akýkoľvek vzťah. Kedže medzi ostatnými vynikajú, nikdy sa neprestanú rozhliadať po niečom novom a neustále objavujú nové možnosti. Po čase tak zistia, že ich aktuálny vzťah rozhodne nie je tým, čo by chceli.

Po niekoľkých pokusoch sa však do ďalšieho vzťahu nehrnú, tvrdí štúdia. Uvedomia si, že nájsť niekoho im podobného je veľmi náročné, a tak radšej ostanú sami. Navyše, vzťahy atraktívneho človeka sú vraj omnoho náročnejšie ako tie bežné. Je totiž výrazne tažšie zamerať sa na jedného človeka, keď ťa neustále rozptyľujú stovky príležitostí. Po chvíli sa môže stať, že sa začnú so svojou polovičkou vídať v omnoho menšej miere, než by bolo zdravé a vzťah po čase, pochopiteľne, skončí.

Jedna z autoriek výskumu však má aj radu, ktorú odporúča atraktívnym ľuďom. Ňou je, aby sa zamerali predovšetkým na ciele vzťahu, ktoré by mali byť stanovené už na jeho začiatku. Nemali by sa snažiť prekonávať spoločné očakávania a ideálne by bolo, ak si vyhradia spoločný čas, ktorý budú tráviť len oni dvaja. Štúdia končí veľmi zaujímavým poznatkom, ktorý sa tejto témy na prvý pohľad dotýka len okrajovo.

Mnoho priemerne vyzerajúcich ľudí bolo pozvaných na univerzitu, kde im boli ukazované obrázky menej atraktívnych ľudí. V daných subjektoch to vyvolalo pocit, že oni sú rozhodne atraktívni viac, čo malo za následok aj zvýšené sebavedomie. Potom im však ukázali fotky opačného pohlavia, všetky atraktívnejšie než je ich partner a ich reackie boli omnoho flegmatickejšie ako atraktívnych mužov, ktorí vo fotografiách videli novú príležitosť.